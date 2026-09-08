배우 서강준이 '너 말고 다른 연애'에서 호흡을 맞춘 안은진을 향한 애정을 내비쳤다./사진=웹예능 '요정재형' 캡처

배우 서강준이 '너 말고 다른 연애'에서 호흡을 맞춘 안은진을 향한 애정을 내비쳤다./사진=웹예능 '요정재형' 캡처

배우 서강준이 '너 말고 다른 연애'에서 호흡을 맞춘 안은진을 향한 애정을 내비쳤다. 서강준은 1993년생, 안은진은 1991년생으로 2살 차이다.지난 6일 정재형의 유튜브 채널 '요정재형'에는 서강준이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 이날 서강준은 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'에서 상대역으로 호흡을 맞춘 안은진에 관해 이야기했다.서강준은 안은진에 대해 "제가 본 사람 중에 가장 사회성이 뛰어나다"며 "정말 많은 사람을 챙긴다. 진짜 훌륭한 사람이고 예능감도 너무 좋다"고 칭찬했다.평소 작품에서 만난 상대 배우에게 일정한 예의를 지키는 편이라는 서강준은 안은진과는 한층 가까워졌다고 밝혔다. 그는 "원래 드라마를 하면 상대 배우에게 예의를 많이 지키려고 하는 편"이라면서도 "이번에는 캐릭터들이 싸우다 보니 촬영하면서 안은진 누나를 자주 못 보는 시기가 있었다"고 설명했다.서강준은 "그때 누나한테 '보고 싶다', '우리 빨리 만나자'고 했다"며 "일주일에 한 번밖에 같이 촬영하지 못하니까 빨리 만나서 다시 연기하고 싶었다"고 회상했다. 극 중 안은진이 맡은 캐릭터를 언급하며 "'미도 너무 그립다'고 했던 적도 있다"고 덧붙였다.그는 "누나와 저는 진짜 다른 차원에 있는 사람이라고 할 정도로 성향이 다르다"며 "그래서 누나는 저를 신기해하고, 저는 누나를 신기해한다"고 말했다.정재형이 자신과 안은진 중 누구와 더 잘 맞을 것 같냐고 묻자 서강준은 "성향 자체는 선배님과 제가 더 비슷하지만, 실제로 잘 맞는 건 누나일 것 같다"고 답했다.그 이유로 안은진의 포용력을 꼽았다. 서강준은 "누나가 모든 걸 다 받아준다. 선배님도 되게 좋아하실 것 같다"고 이야기했다.정재형이 "이렇게 띄워놓으면 사람들이 너무 기대했다가 실망하지 않겠느냐"고 너스레를 떨자 서강준은 "기대하라고 말씀드렸다"고 자신 있게 답해 웃음을 자아냈다.서강준과 안은진이 주연을 맡은 드라마 '너 말고 다른 연애'는 오는 12일 오후 9시 20분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr