사진 = 이솔이 인스타그램

사진 = 이솔이 인스타그램

사진 = 이솔이 인스타그램

인플루언서 이솔이가 미니멀한 스타일링으로 자연스러운 가을 분위기를 전했다.이솔이는 최근 자신의 인스타그램에 "전 키가 작지만, 미니멀하고 맥시한 걸 좋아해요...가을,겨울되면 맥시병이 더 커지는 듯...체구가 작아서 소재로라도 커지고 싶은 마음..? 허허"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이솔이는 쇼핑 공간에서 아이보리 컬러의 루즈한 니트와 와이드 팬츠를 매치한 올화이트 스타일링으로 뒷모습을 드러낸 채 서 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습과 편안하게 니트 밑단을 잡은 포즈가 어우러지며 차분한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 이솔이는 같은 니트를 원피스처럼 연출한 채 거울 셀카를 남겼다. 얼굴을 휴대전화로 가린 가운데 한쪽 다리를 자연스럽게 교차해 선 포즈가 길게 떨어지는 소매와 어우러지며 여유로운 무드를 더했고 뒤편에는 의류 진열대와 매장 내부가 함께 담겼다.마지막 사진에서 이솔이는 블랙 티셔츠와 와이드 팬츠를 입고 셀린느 로고가 새겨진 블랙 캡을 착용했다. 어깨에는 베이지 컬러 니트를 걸친 채 고개를 살짝 숙이고 서 있으며, 블랙 가방과 의류가 진열된 공간이 함께 담기며 담백하면서도 세련된 스타일링을 완성했다.앞서 이솔이는 지난 2020년 박성광과 결혼했다. 결혼 후 이솔이는 3년 전 여성암 진단을 받고 항암 치료를 받았다고 밝혔고 현재 정기검진과 약물 치료를 받고 있다. 이가운데 이솔이는 "서른아홉 지우고 싶은 과거가 있다"며 "가치관이 다른 사람을 만나 밤새 서로를 설득하려 했던 시간이었고 내 감정을 담아낼 단어를 골라 상대 마음속에 억지로 밀어 넣으려 했던 날들이다"라고 글을 남겨 이혼설에 휩싸인 바 있다. 이후 이솔이는 "난 후회 없이 잘 지내고 있고 '지우고 싶은 과거'는 내 생각을 풀어내는 데에 있어 약간의 후킹일 뿐"이라면서 "그럼에도 그 차이를 끌어안는 게 사랑"이라고 이혼설에 대해 해명했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr