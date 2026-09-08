김창옥이 '라스'에 출연한다./사진제공=MBC

김창옥이 '라스'에 출연한다./사진제공=MBC

김창옥이 서울과 제주를 오가는 ‘두 집 살림’ 중인 일상과 가족들의 발길까지 끊기게 된 사연을 밝힌다.오는 9일 오후 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 김창옥, 장기하, 스윙스, 전소연이 출연하는 ‘감이 차오른다~ 가자! 아티스트’ 특집으로 꾸며진다.누적 강연 1만 회를 돌파하며 수많은 사람에게 소통과 위로의 메시지를 건네온 김창옥은 최근 옻칠 작업에 푹 빠진 근황을 전한다. 그는 우연히 접한 옻칠 작품에 마음을 빼앗긴 것을 계기로 본격적으로 스승님을 만나 작업을 배우기 시작했고, 현재는 옻을 활용한 회화 작품을 만들고 있다고 밝힌다.김창옥은 옻칠 작업을 하면서 피부에 옻독이 오르는 일을 반복해서 겪었다고 털어놓는다. 그럼에도 작업을 계속해 온 그는 단순하고 반복적인 노동을 하다 보면 복잡했던 생각이 점차 단순해진다고 설명한다. 몇 년간 옻 작업에 열중하며 정신과 약까지 끊을 정도로 큰 위로를 받았다고.최근 첫 개인전까지 열며 본격적인 작품 활동에 나선 김창옥은 이날 ‘라디오스타’ 스튜디오에서 자신의 작품을 직접 소개한다. 약 40점의 작품을 작업했다는 그는 개인전의 주제 ‘위로의 흔적’에 맞는 ‘울다’라는 작품에 담긴 의미와 작업 과정을 직접 소개한다.김창옥은 약 8~9년째 서울과 제주를 오가는 ‘두 집 살림’ 중이라는 근황도 공개한다. 잦은 강연으로 몸과 마음이 지쳤던 시기, 혼자 머물 수 있는 공간이 필요하다고 느꼈고 고향 제주에 작은 집을 마련하게 됐다고 밝힌다.제주 집을 찾은 가족에게 예상치 못한 사건이 벌어졌다고 웃음을 자아낸다. 자녀들이 제주 집에서 잠을 자던 중 천장에서 떨어진 지네가 아이의 얼굴 위에 착지한 것. 당시 초등학생이던 자녀들은 크게 놀라 “다시는 제주도 아빠 집에 안 가겠다”고 선언했다고 밝힌다.김창옥의 현실 남편 모습도 공개된다. 그는 아내에게 “왜 밖에 나가서 다른 사람들은 그렇게 웃겨주면서 집에서는 나를 안 웃겨주냐”라는 말을 들었다고 고백한다. 무대에서는 자연스럽게 사람들과 소통하지만 개인적인 관계에서는 오히려 쑥스럽고 어색한 편이라고 밝히며 반전 모습을 공개한다.공업계 고등학교를 졸업하고 해병대 전역 후 뒤늦게 음악대학에 입학했던 과거도 소환한다. 어린 동기들에게 지기 싫은 마음에 군복과 워커 차림으로 학교를 다녔다는 그는 당시 잔뜩 힘이 들어간 채 성악을 배우던 중 스승에게 특별한 가르침을 받았다고. 이후 그 가르침은 오랜 시간이 흐른 현재 옻칠 작업을 하는 과정에서도 다시 떠올리는 메시지가 됐다고 밝힌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr