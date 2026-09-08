배우 한지혜가 운동에 몰두한 모습을 공개했다. / 사진=한지혜 SNS 캡처

배우 한지혜가 군살 하나 없는 늘씬한 몸매를 뽐냈다. 운동복 사이로 드러난 납작한 복부와 탄탄한 보디라인이 시선을 사로잡았다.한지혜는 7일 자신의 SNS에 "오늘 오전 운동! 오랜만에 해서 힘듦… 사실 맨날 힘듦…ㅋ"이라는 글과 함께 운동 중인 사진과 영상을 공개했다.사진 속 한지혜는 검은색 크롭톱과 레깅스를 착용하고 거울 셀카를 찍고 있다. 몸에 밀착되는 운동복을 입고 군살 없이 잘록한 허리와 납작한 배를 드러냈다. 가느다란 팔다리와 탄탄하게 자리 잡은 팔 근육도 눈길을 끈다.운동에 집중하는 모습도 공개했다. 한지혜는 기구를 활용해 동작을 반복하며 몸을 단련했다. 힘들다고 토로하면서도 꾸준한 자기관리로 완성한 건강미가 돋보인다.한지혜는 6살 연상의 검사와 2010년 결혼했으며, 결혼 11년 만인 2021년 딸을 낳았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr