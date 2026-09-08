유해진이 '암살자(들)' 개봉을 앞둔 소감을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

배우 유해진이 영화 '암살자(들)'(감독 허진호) 개봉을 앞둔 소감을 밝혔다.8일 서울 삼성동 메가박스 코엑스에서 영화 '암살자(들)'의 언론시사회가 열렸다. 행사에는 허진호 감독과 배우 박해일, 유해진, 이민호가 참석했다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 영부인 저격 사건을 다룬다. 유해진은 사건 당시 현장 경호를 담당했던 형사 철구 역을 맡았다.유해진은 개봉을 앞두고 떨리는 심경을 고백했다. 그는 "다른 영화 행사 때도 말씀드리지만, 오늘이 제일 힘든 날"이라며 "영화가 만들어진 걸 처음 봤는데 좋은 시선으로 봐주셨으면 하는 바람"이라고 말했다.유해진은 올해 초 개봉한 '왕과 사는 남자'(감독 장항준)을 언급하며 "많은 분들이 사랑해 주셔서 감사했고 또 다른 명절이 왔다"고 언급했다. 그는 "'암살자(들)'이 극장에서 하나의 생명체로 잘 살아남기를 바란다"며 "'왕과 사는 남자'와 같이 건강하게 (극장에서) 잘 살아가길, 모진 세상에 나와서 건강하게 살아갔으면 하는 마음"이라고 말해 웃음을 자아냈다.'암살자(들)'은 오는 23일 개봉한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr