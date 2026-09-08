김연아가 7일 오후 서울 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘에서 열린 뷰티 브랜드 포토콜 행사에 참석했다. / 사진=이승현 기자

김연아가 7일 오후 서울 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘에서 열린 뷰티 브랜드 포토콜 행사에 참석했다. / 사진=이승현 기자

김연아가 7일 오후 서울 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘에서 열린 뷰티 브랜드 포토콜 행사에 참석했다. / 사진=이승현 기자

전 피겨스케이팅 선수 김연아가 공식 석상에 모습을 나타낸 뒤 다소 살이 오른 모습이 포착되며 임신설이 거론됐다. 다만 김연아 측이 임신과 관련해 밝힌 내용은 없는 상태다.김연아는 지난 7일 서울 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘에서 열린 디올 뷰티 '루즈 디올 온 스테이지' 팝업 오픈 기념 포토콜 행사에 참석했다.'피겨퀸' 김연아는 블랙 민소매 롱 드레스를 입고 포토월에 섰다. 긴 생머리에 목걸이와 귀걸이 등 액세서리로 포인트를 줬고, 붉은색 가방을 매치했다. 취재진을 향해 손을 흔들거나 하트 포즈를 취하기도 했다. 우아하고 세련된 자태가 눈길을 끌었다.행사에 참석한 김연아의 체형 변화에도 관심이 이어졌다. 이전보다 얼굴과 팔 등에 살이 오른 듯 보인다는 점을 들어 일부 매체에서는 임신 가능성까지 거론했다.김연아는 2022년 10월 그룹 포레스텔라 멤버 고우림과 결혼했다. 두 사람은 2018년 올댓스케이트 아이스쇼 축하 무대를 계기로 처음 만나 약 3년간 교제한 끝에 부부가 됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr