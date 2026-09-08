손담비와 공효진, 정려원의 이른바 '손절설'을 다룬 온라인 게시물들이 명예훼손 신고로 차단됐다고 알려졌다./사진=SNS 갈무리

손담비가 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

손담비와 공효진, 정려원의 이른바 '손절설'을 다룬 온라인 게시물들이 명예훼손 신고로 잇따라 차단됐다고 알려졌다.최근 온라인상에서 세 사람의 절교 의혹을 다룬 일부 게시물의 열람이 제한됐다. 해당 페이지에는 '권리침해(명예훼손) 신고 접수로 인한 임시 게시 중단'이라는 안내 문구가 표시됐다. 다만 신고 주체는 공식적으로 확인되지 않았다. 이에 누가 어떤 내용을 문제 삼아 신고했는지 역시 알려지지 않은 상태다.손담비와 공효진, 정려원은 과거 연예계 대표 절친으로 알려졌다. 이들은 소셜미디어를 통해 함께한 일상과 여행 사진 등을 공개하며 가까운 사이임을 보여줬다. 2020년 MBC '나 혼자 산다'에도 함께 출연했다. 당시 손담비는 정려원을 두고 "나의 친구이자 사랑"이라고 표현할 정도로 각별한 애정을 나타냈다.그러나 2022년 5월 손담비와 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁의 결혼식을 계기로 이들의 관계를 둘러싼 의혹이 불거졌다. 평소 손담비와 가까운 사이로 알려졌던 공효진과 정려원, 소이 등이 결혼식에 참석하지 않으면서 이른바 '손절설'이 확산했다.당시 정려원 측은 지방에서 드라마를 촬영 중이었다고 설명했다. 손담비 역시 해명에 나섰다. 그는 "터무니없는 루머가 많아 안타깝다"며 "전혀 사실이 아니니 오해하지 말아달라"고 선을 그었다.그런데도 같은 해 미국 뉴욕에서 열린 공효진과 가수 케빈오의 결혼식에 정려원이 참석하고 손담비는 모습을 보이지 않으면서 이들의 관계를 둘러싼 추측이 다시 이어졌다. 이후 세 사람이 함께하는 모습이 좀처럼 공개되지 않자 온라인을 중심으로 관련 이야기가 꾸준히 회자했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr