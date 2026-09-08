개그우먼 홍윤화가 가수 임영웅을 위해 배우 현봉식, 윤병희와 뭉쳤다. / 사진=홍윤화 SNS

사진=홍윤화 SNS

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개그우먼 홍윤화와 배우 현봉식, 윤병희가 가수 임영웅을 위해 뭉쳤다.홍윤화는 지난 7일 자신의 인스타그램에 "무지 더웠는뎁 무지 잼있었던 기미상궁이옵니다....☺️ 수고하셨어유!☺️"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 곤룡포를 착용한 임영웅을 비롯해 홍윤화, 현봉식, 윤병희가 각자 포즈를 취하며 카메라를 응시하고 있는 모습.이들은 지난 4일부터 6일까지 고양종합운동장 주경기장에서 진행된 임영웅의 콘서트 '아임 히어로 - 더 스타디움 2(IM HERO - THE STADIUM 2)'을 위해 뭉쳤다. 네 사람은 콘서트장에서 팬들을 위한 영상 '미식천하'를 재미있게 꾸몄다.특히 기미상궁으로 변신한 홍윤화를 본 다수의 동료들은 "귀여웠어 윤화🤍"라는 반응을 보였다. 또 임영웅의 팬들은 "덕분에 재미있게 잘 감상하고 즐거운 시간이었다", " 더위에 빛내 주셔서 감사하다" 등의 댓글을 남겼다.한편 홍윤화는 개그맨 김민기와 2018년 결혼해 현재 망원동 인근에서 음식점을 운영하고 있다. 두 사람 사이 자녀는 없다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr