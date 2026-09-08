이수지 측이 악성 댓글에 대한 법적 대응이 나선다./ 사진=텐아시아 DB

이하 씨피엔터테인먼트 공식입장 전문

개그우먼 이수지 측이 지속적인 악성 비방과 명예훼손성 게시물에 대해 법적 대응에 나선다.8일 소속사 씨피엔터테인먼트는는 공식입장을 내고 "최근 온라인 커뮤니티 및 SNS 등에서 이수지를 향한 악의적인 비방, 모욕, 인신공격, 허위사실 유포, 명예훼손 등의 게시물과 댓글이 지속적으로 게시 및 확산되고 있음을 확인했다"고 전했다.이어 "이는 아티스트의 명예와 권익을 침해하는 중대한 사안인 만큼, 당사는 관련된 모든 사항을 면밀히 확인하며 철저하게 대응하고 있다"고 강조했다.소속사는 "악성 게시물 또는 댓글을 작성하거나 유포·확산하는 행위에 대해서는 법률대리인과 함께 민·형사상 조치를 포함해 필요한 모든 법적 대응을 진행할 예정"이라며 "아티스트를 보호하기 위해 선처나 합의 없는 무관용 원칙으로 엄정하게 대응할 것"이라고 경고했다.앞서 이수지는 지난 7월 자신의 유튜브 채널 '핫이슈지'의 '공무원 김지영씨의 철밥통 지키기' 영상에서 특정 시위 인원을 악성 민원인으로 묘사했다는 지적을 받으며 정치색 및 공무원 풍자 논란에 휩싸였다. 비판이 거세지자 이수지는 자필 사과문을 올리고 영상을 비공개 처리했다.이후 한 달여의 자숙 끝에 최근 유튜브 활동을 재개했으나, 영상에는 "눈치 보다가 이때다 싶어서 복귀하네", "한달 잘 쉬다 오셨나보다" 등 댓글이 달렸다. 또 "박위한테 시선집중되니까 이때다 싶어서 나오는거 보소"라는 일부 과도한 악플과 인신공격이 이어졌다.안녕하세요. 씨피엔터테인먼트입니다.먼저, 소속 아티스트 이수지에게 보내주시는 많은 관심과 사랑에 진심으로 감사드립니다.당사는 최근 온라인 커뮤니티 및 SNS 등에서 이수지를 향한 악의적인 비방, 모욕, 인신공격, 허위사실 유포, 명예훼손 등의 게시물과 댓글이 지속적으로 게시 및 확산되고 있음을 확인하였습니다.이는 아티스트의 명예와 권익을 침해하는 중대한 사안인 만큼, 당사는 관련된 모든 사항을 면밀히 확인하며 철저하게 대응하고 있습니다.또한 악성 게시물 또는 댓글을 작성하거나 유포•확산하는 행위에 대해서는 법률대리인과 함께 민•형사상 조치를 포함하여 필요한 모든 법적 대응을 진행할 예정입니다. 아울러 당사는 아티스트를 보호하기 위해 선처나 합의 없는 무관용 원칙으로 엄정하게 대응할 것임을 알려드립니다.앞으로도 당사는 소속 아티스트의 권익 보호를 위해 최선을 다하겠습니다.감사합니다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr