배우 이범수의 아들이 훈훈한 외모를 보이고 있다. / 사진=이범수 딸 SNS

배우 이범수의 아들이 훈훈한 비주얼을 보였다.딸 소을 양은 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "졸리니"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 동생 다을 군이 손으로 두 눈의 끝을 짚고 있는 모습. 길고 풍성한 속눈썹이 보여 눈길을 끌었다.해당 게시물을 본 누리꾼들은 "가렸는데도 잘 생겼으면 어쩌니", "자식 농사 성공하셨네요" 등의 반응을 보이고 있다.한편 소을 양은 최근 해외에서 국내로 돌아왔다. 모친 이윤진을 통해 학교생활이 공유됐는데, 예체능 부분 교과우수상을 비롯해 2학기 학급 부회장까지 임명돼 이목을 끌었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr