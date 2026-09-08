배우 이준혁, 서현우가 '로또 1등도 출근합니다' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=티빙

배우 서현우가 이준혁과 부부 못지않은 케미를 예고했다.8일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'(이하 '로또 1등') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 이준혁, 서현우, 오대환, 홍진기, 하율리, 백예인과 윤영빈 감독이 참석했다.서현우는 공은태의 문제적 팀원이자 영업 5팀 대리인 양준호를 연기한다. 후임인 공은태가 먼저 팀장으로 승진하자 삐딱선을 타지만, 점차 현실을 직시하며 그를 돕는 법을 배워가는 인물이다. 서현우는 영업 5팀의 분위기를 "추석 명절에 가족들이 모인 느낌"이라고 표현하며 "서로의 욕망과 지향점은 다르지만 어떻게 협동해 팀을 꾸려 나가는지도 관전 포인트가 될 것 같다"고 강조했다.극 중 앙숙으로 시작해 점차 관계가 변화하는 이준혁과의 호흡에도 남다른 애정을 보였다. 서현우는 작품에 참여한 소감에 대해 "저는 결혼한 것만 같았다"고 말해 현장을 술렁이게 했다. 이어 "그만큼 이준혁 씨와의 케미가 좋았다는 뜻이다. 작품을 많이 기대해달라"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.'로또 1등'은 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장 공은태가 로또 1등에 당첨된 뒤 사직서 대신 당첨금 13억원을 품고 달라진 마음가짐으로 출근하면서 벌어지는 이야기를 담은 오피스 드라마다.'로또 1등'은 오는 9월 10일 오후 6시 티빙에서 선공개되며, tvN에서는 9월 14일 오후 9시 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr