안은진이 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 안은진이 검은색 드레스로 차분하면서도 성숙한 분위기를 연출했다.안은진은 지난 7일 서울 신도림 더세인트에서 열린 KBS2 새 토일드라마 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에 참석했다. 현장에는 안은진을 비롯해 서강준, 이주안, 조아람과 황승기 감독이 자리했다.이날 안은진은 발목까지 길게 내려오는 검은색 민소매 드레스를 착용했다. 헤어스타일과 액세서리는 비교적 간결하게 연출했으며 머리카락에는 굵은 웨이브를 넣었다. 특히 안은진은 최근 약 10kg을 감량한 것으로 알려진 만큼 한층 달라진 모습으로 눈길을 끌었다.안은진은 '너 말고 다른 연애'에서 영화감독 이미도 역을 맡는다. 그는 배우 서강준과 10년째 연애 중인 장기 연애 커플로 호흡을 맞춘다.한편 '너 말고 다른 연애'는 오랜 시간 만난 연인이 익숙했던 관계 속에서 새로운 감정과 마주하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 오는 12일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr