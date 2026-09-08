그룹 리센느 멤버들이 이동국의 두 딸과 포즈를 취하고 있다. / 사진=이재시 SNS

사진=이재시 SNS

전 축구선수 이동국의 두 딸이 우월한 미모를 인증했다.첫째 딸 이재시는 지난 7일 자신의 인스타그램에 "케이팝 어워즈😚 영광이었습니다!😘"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 시상식에 초청된 이재시가 드레스를 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 레드카펫에서 대세 그룹 리센느를 만난 이재시와 둘째 이재아는 멤버들 사이에서도 위화감 없는 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.이같은 게시물을 본 배우 이종혁의 둘째 아들 이준수는 "와 리센느 너무 부럽다"라는 댓글을 남겼다.한편 이재시는 미국 소재의 패션 대학교 합격해 최근 국내에서 2년의 학사를 마쳤다. 향후 미국으로 향해 공부를 이어갈 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr