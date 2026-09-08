강호동이 '천만기인쇼'에서 활약 중이다. / 사진=텐아시아DB

8일 '천만기인쇼'가 방송된다. / 사진제공=TV조선

방송인 강호동이 녹화 도중 이소나가 돌리던 쿵푸 면에 뺨을 가격 당한다.8일 방송되는 TV CHOSUN '천만기인쇼' 2회에서는 세계 정상급 쿵푸 면 기인들의 무대가 공개된다.이날 이소나는 쿵푸 면 기인들에게 직접 기예를 전수받아 퍼포먼스에 나선다. 노래 '멍'에 맞춰 공연을 펼치던 그는 강호동이 앉아 있는 자리까지 이동해 그의 앞에서 쿵푸 면을 돌린다.이 과정에서 이소나가 돌리던 쿵푸 면이 강호동의 뺨을 강타한다. 예상하지 못한 상황에 미처 피하지 못한 강호동은 뺨을 맞은 뒤 "맞았어, 맞았어"라며 당황한다. 이소나 역시 의도하지 않은 상황에 놀란 모습을 보인다.이날 '천만기인쇼'에는 쿵푸 면 기인 이요셉과 우현남도 출연한다. '면은우'라는 별칭으로 알려진 이요셉이 등장하자 허찬미는 "살짝 차은우 님이 보인다"고 말한다. 국민판정단 역시 무대가 시작되기 전부터 투표 버튼을 누르며 호응한다.중국 출신 우현남은 쿵푸 면 대회에서 2년 연속 챔피언을 차지한 실력자다. 이날 이강인 닮은꼴로 소개된 그는 면을 활용한 드리블부터 720도 회전, 허리를 뒤로 꺾는 동작 등을 선보일 예정이다.'천만기인쇼'는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr