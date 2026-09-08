사진 제공=DEUL

가수 로이킴이 아시아로 무대를 넓힌다.로이킴은 오는 11월 서울을 시작으로 홍콩, 방콕, 타이베이, 도쿄를 잇는 아시아 투어를 개최한다. 올해 연말부터 2027년 초까지 이어지는 이번 투어를 통해 데뷔 후 꾸준히 확장해온 공연 스케일을 해외로 넓힐 예정이다.먼저 로이킴은 오는 11월 21일과 22일 양일간 서울 KSPO DOME(체조경기장)에서 공연을 펼친다. 수많은 가수들이 꿈의 무대로 꼽아온 KSPO DOME에 처음 입성하는 것이다. 오랜 시간 공연장에서 관객들과 호흡하며 차곡차곡 성장해온 로이킴의 저력을 확인할 수 있는 무대가 될 전망이다.서울 공연을 마친 뒤에는 본격적으로 아시아 팬들을 찾아간다. 내년 1월 9일 홍콩 맥퍼슨 스타디움(MACPHERSON STADIUM)을 시작으로, 1월 16일 방콕 피닉스 그랜드 볼룸(PHENIX GRAND BALLROOM), 1월 30일 타이베이 제프 뉴 타이베이(ZEPP NEW TAIPEI)에서 공연을 이어간다. 이어 2월 6일 도쿄 도요스 핏(TOYOSU PIT)에서 투어의 열기를 이어갈 예정이다.앞서 로이킴은 2022년부터 2025년까지 연말 콘서트를 ‘4년 연속 전석 매진’시키며 ‘공연형 싱어송라이터’로서 입지를 굳건히 했다. 이어 올해는 KSPO DOME에 입성한 데 이어 아시아 투어까지 성사시키며 공연 커리어의 성장 곡선에 정점을 찍는다.이처럼 오랜 시간 쌓아온 라이브 경험과 티켓 파워를 기반으로 국내에서 공연 규모를 확장한 로이킴은 그 기세를 홍콩, 방콕, 타이베이, 도쿄까지 가져간다. 로이킴은 이번 아시아 투어를 통해 공연형 싱어송라이터로 쌓아온 내공을 집약하는 동시에 글로벌 무대에서 새로운 가능성을 연다.한편 로이킴은 11월 21일과 22일 서울 KSPO DOME을 시작으로 2027년 1월 9일 홍콩 MACPHERSON STADIUM, 1월 16일 방콕 PHENIX GRAND BALLROOM, 1월 30일 타이베이 ZEPP NEW TAIPEI, 2월 6일 도쿄 TOYOSU PIT에서 아시아 투어를 진행한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr