코미디언 홍현희가 다이어트 꿀팁을 전하고 있다. / 사진=홍현희 SNS

사진=김해준 SNS

코미디언 홍현희가 후배들을 위해 선뜻 지갑을 열었다.개그맨 김해준은 지난 7일 자신의 인스타그램 스토리에 "감사합니다 홍현희 선배님~!!!"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김해준이 동료 코미디언들과 함께 식사를 즐기고 있는 모습. 특히 김해준은 "밥값을 너무 많이 주셔서 좋은 곳에서 맛나게 식사했다"며 홍현희의 두둑한 지갑 사정을 공유해 눈길을 끌었다.한편 홍현희는 2018년 인테리어 디자이너 겸 방송인 제이쓴과 결혼했으며, 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr