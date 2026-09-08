주우재가 게임을 앞두고 자신만만한 태도를 보이다 유재석의 분노를 유발한다./사진=텐아시아DB

주우재가 게임을 앞두고 자신만만한 태도를 보이다 유재석의 분노를 유발한다./사진제공=SBS

주우재가 게임을 앞두고 자신만만한 태도를 보이다 유재석의 분노를 유발한다.8일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 유재석, 유연석과 게스트 주우재, 존박이 홍대 일대에서 시민들의 틈새 시간을 함께한다.주우재는 게임 시작 전부터 남다른 자신감을 내비친다. 그는 "저는 게임 실패해도 낙담하지 않을 자신 있다"며 한껏 꺼드럭댄다. 유재석이 이를 듣고 코웃음을 치자 "탁구공 조물딱 거리는 거 별거 아냐"라고 큰소리쳐 유재석을 분노하게 한다.주우재의 자신감은 게임 직전까지 이어진다. 그는 "저는 실전에 떠는 스타일이 아니다. 마지막 순서 괜찮다"며 여유로운 태도를 보인다.그러나 막상 게임이 시작되자 분위기가 달라진다. 주우재는 점차 말수가 줄어들고, 매 도전 결과에 따라 극과 극의 반응을 보인다. 급기야 "나 왜 이렇게 땀이 많이 나냐"며 휴지를 찾는다. 이어 "여기 도구 찌그러졌어요. 다른 걸로 바꿔줘요"라며 도구에 문제를 제기한다. 이를 지켜보던 유재석은 "너 아까 기도하는 거 다 봤어"라고 받아쳐 웃음을 더한다. 주우재가 앞서 보인 자신감을 지키고 게임 3단계까지 성공할 수 있을지는 이날 방송에서 공개된다.'틈만나면,'은 매주 화요일 오후 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr