배우 이종석이 아이유와 결별 후 여행 중인 근황을 공개했다. / 사진=SNS

배우 이종석이 아이유와 결별 후 여행 중인 근황을 공개했다. / 사진=SNS

배우 이종석이 아이유와 결별 후 여행 중인 근황을 공개했다. / 사진=SNS

배우 이종석이 아이유와 결별 후 여행 중인 근황을 공개했다.이종석은 8일 자신의 SNS에 파도와 무지개 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 휴양지를 찾은 이종석의 모습이 담겼다. 이종석은 해변에 뜬 무지개를 배경으로 모래사장을 달리는가 하면, 바다를 바라보며 여유로운 시간을 보냈다. 카메라를 향해 환하게 웃거나 장난스러운 포즈를 취하는 모습도 공개했다.편안한 옷차림도 눈길을 끌었다. 이종석은 민소매 상의에 후드 집업을 허리에 두른 채 해변을 거닐었다. 또 다른 사진에서는 노을이 지는 바다를 바라보거나 휴양지에서 식사를 즐기는 모습도 담겼다.지난 7월 아이유와 결별 소식이 전해진 이후 공개된 일상이라는 점에서도 관심을 모았다.공교롭게도 같은 날 아이유 역시 달라진 모습으로 근황을 전했다. 아이유는 8일 0시 공식 SNS를 통해 새 디지털 싱글 '이 별로부터'의 콘셉트 포토를 공개했다.가장 눈에 띄는 변화는 헤어스타일이었다. 최근까지 긴 머리를 유지했던 아이유는 턱선 아래로 내려오는 짧은 단발로 변신했다. 공개된 사진에서 아이유는 우주복을 입고 우주선 내부를 돌아다니거나 창밖으로 지구를 바라봤다. 회색 니트 차림으로 우주선에 앉아 있는 모습도 담겼다.아이유는 오는 10일 오후 6시 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매한다. 싱글에는 '이 별로부터'와 'Dear my crazy soulmate' 두 곡이 수록됐으며 모두 아이유가 직접 작사했다. 향후 발매할 정규 6집 수록곡을 먼저 공개하는 형태다.이종석과 아이유는 오랜 인연을 이어오다 2022년 12월 열애 사실을 인정하고 공개 연애를 시작했다. 약 3년간 연인 관계를 이어왔으나 지난 7월 결별 소식을 알렸다.결별 이후 두 사람은 각자의 활동을 이어가고 있다. 이종석은 오는 11월 4일 공개되는 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'에 출연한다. 아이유 역시 신곡 발매를 시작으로 음악 활동에 나선다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr