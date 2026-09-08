박진주가 한층 물오른 미모로 근황을 공개했다. / 사진=박진주 SNS

배우 박진주가 한층 물오른 미모로 근황을 공개했다.박진주는 지난 7일 자신의 SNS를 통해 사진 여러 장을 공개했다. 사진 속 박진주는 현재 출연 중인 뮤지컬 '겨울왕국' 포스터 앞에서 박명수와 카메라를 응시했다. 박진주는 당시 KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에 출연했다.다른 사진에서는 차 안에서 거울 셀카를 찍는 박진주의 모습이 담겼다. 박진주는 "하이"라는 짧은 인사와 건넸다. 베이지색 셔츠 차림에 편안하게 기댄 박진주의 모습이 눈길을 끈다.1988년생으로 올해 38세인 박진주는 앞머리를 내린 단발 헤어스타일로 극강의 동안 미모를 자랑했다. 결혼 후 더 화사해진 그의 모습이 시선을 사로잡았다.박진주는 2025년 11월 비연예인과 결혼했다. 결혼 후에도 활발하게 활동을 이어오고 있으며 현재는 뮤지컬 '겨울왕국'의 안나 역으로 무대에 서고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr