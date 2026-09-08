방탄소년단 정국/ 사진=텐아시아 DB

그룹 방탄소년단 정국의 자작곡이 스포티파이에서 5억 스트리밍을 넘어섰다.글로벌 음원 플랫폼 스포티파이의 지난 6일 집계에 따르면 정국의 자작곡 'Still With You'는 누적 재생 수 5억 회를 달성했다. 이에 따라 정국은 'Seven (feat. Latto)', 'Standing Next to You', 찰리 푸스와 협업한 'Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS)', '3D (feat. Jack Harlow)', 'Dreamers'에 이어 개인 통산 6번째 5억 스트리밍 곡을 갖게 됐다. 이 가운데 'Seven (feat. Latto)'은 현재 30억 회가 넘는 재생 수를 기록하고 있다.2020년 6월 공개된 'Still With You'는 정국이 데뷔 7주년을 맞아 사운드클라우드를 통해 무료 음원으로 먼저 선보인 곡이다. 이후 2023년 7월 정식 발매를 거쳐 미국 빌보드 차트 '글로벌(미국 제외)' 33위, '글로벌 200' 62위에 올랐다. 미국, 캐나다, 독일, 프랑스 등 83개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트에서도 정상을 기록했다.앞서 정국은 'Seven (feat. Latto)'으로 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100', '글로벌 200', '글로벌(미국 제외)' 1위를 동시에 기록하며 K팝 솔로 가수 최초 기록을 세웠다. 아울러 스포티파이 내 10억 회 이상 스트리밍 곡을 4편 보유하며 한국 솔로 가수 중 가장 많은 수치를 기록하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr