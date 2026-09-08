이상우의 둘째 아들이 캔트비블루 이도훈였다./사진=이도훈 SNS

이상우가 둘째 아들을 언급한다./사진제공=KBS

가수 이상우가 2600만 조회수를 터뜨린 가수 아들을 언급한다.오는 9일 오후 7시 40분 방송되는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 가수 이상우와 함께한 추억 여행이 담긴다.이날 싱글즈의 ‘남사친’인 가수 이상우가 찾아온다. 반가운 재회 속에서 이상우는 황신혜, 양정아와 드라마에서 각각 친구와 부부로 호흡을 맞췄던 인연을 공개한다. 신계숙과는 함께 오토바이를 타며 쌓은 각별한 친분을 밝힌다.동갑내기 황신혜와는 허물없는 ‘현실 친구’ 케미를 뽐낸다. 레시피대로 요리하는 황신혜에게 “왜 이렇게 어설프냐”, “허술하다” 등의 거침없는 직설 화법을 쏟아내어 ‘신혜 잡는 저격수’로서의 활약을 예고한다.이상우는 남다른 가족애를 공개한다. 그는 네 살 때부터 음악을 가르친 둘째 아들 이도훈이 2600만 조회수를 기록한 밴드 ‘캔트비블루’의 보컬이자 작곡가로 성장했다고 밝힌다. 이어 발달 장애가 있는 큰아들을 돌보는 과정에서 가족애가 더욱 단단해졌음을 고백하고, 서로를 아끼고 의지하는 두 아들을 향한 대견한 마음을 내비친다.이상우는 1988년 ‘강변가요제’에서 대상 유력 후보로 꼽혔지만, ‘담다디’를 부른 이상은과 치열한 접전 끝에 아쉽게 대상을 놓쳤던 비화를 털어놓는다. 이후 ‘그녀를 만나는 곳 100M 전’의 메가 히트로 가요계 정상에 올랐고, 1위 가수로서 한 번에 약 1000만 원에 달하는 회식비를 감당했던 전성기를 회상한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr