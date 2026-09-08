/가수 나나 ‘So well’ 티저 영상 이미지 캡처

가수 겸 배우 나나가 생일을 맞아 깜짝 선물을 예고했다.나나는 7일 정오 공식 SNS에 'So well'이라는 제목의 티저 영상을 올리고 오는 14일 정오 공개될 결과물을 알렸다.영상은 흑백 화면 속 나나의 얼굴을 주로 비추며 시작된다. 기타 연주가 배경음으로 흐르는 가운데 나나가 한 곳을 바라보는 장면이 이어지고, 말미에는 '2026.09.14 MON 12PM FOR FANS'라는 자막이 실렸다.공개일인 9월 14일은 나나의 생일이다. 팬들을 향한 문구가 함께 명시되면서 해당 일자에 선보일 콘텐츠의 내용에 시선이 쏠린다.나나는 지난해 첫 솔로 앨범 'Seventh Heaven 16'을 발표하며 개인 음악 활동을 시작했다. 음반 발매 기념 팬사인회에서 참석자들에게 직접 선물을 건넸으며, 지난 5월에는 식사 자리를 겸한 'NANA Lunch Meet & Greet'를 열고 팬들과 만남을 가졌다.한편 나나는 오는 18일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '스캔들'에 출연한다. 극 중 남편을 떠나보낸 뒤 지조를 지키며 살아가는 인물인 희연 역을 맡아 연기 활동을 이어간다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr