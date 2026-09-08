i-dle 소연/사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 i-dle(아이들) 소연이 한강에서 게릴라 공연을 열고 관객들과 만났다.소연은 지난 7일 오후 8시 서울 여의도 한강공원 물빛무대에서 솔로 정규 1집 '끝내주는 인생' 발매를 기념하는 무대를 가졌다. 현장에는 팬들을 비롯해 인근 주민과 직장인 등 퇴근길 시민들이 자리했다.소연은 공연 당일 오전 여의도 일대 식당가와 공원을 돌며 직접 전단 등을 나눠주면서 공연 소식을 알렸다. 소식을 접한 팬들과 현장에서 홍보를 접한 시민들이 저녁 시간대 물빛무대로 모여들었다.이번 공연은 소연의 생일(지난달 26일)에 맞춘 기준 인원인 826명이 모여야 진행되는 조건으로 꾸려졌다. 눈을 가린 채 무대에 등장한 소연은 밴드 연주에 맞춰 아이들의 곡 '나는 아픈 건 딱 질색이니까'를 부르기 시작했다. 후반부에서 가림막을 벗은 소연은 목표치를 웃도는 1011명이 현장을 채운 것을 확인한 뒤 "눈물이 날 것 같다. 정말 감사하다"고 말했다.이어 소연은 정규 1집 타이틀곡 '퇴사할게여 (Narr. 기안84)' 무대를 이어갔다. 소연은 "일하는 것이 힘들 때도 있지만 저는 이 일을 너무 사랑하는 것 같다. 그렇지만 여러분들도 가끔 퇴사하고 모든 것을 털어버리고 떠나는 꿈은 꿀 수 있지 않나"라며 "'퇴사할게여 (Narr. 기안84)'가 하루하루 열심히 살아가시는 여러분께 3분 동안 작은 해방감을 드리는 노래가 됐으면 좋겠다. 많이 들어 달라"고 밝혔다.이후 소연은 새 앨범에 실린 'Bankroll', '그냥 사랑하면 안 될까', '낭만 보내기' 등을 차례로 들려줬다. 관객들의 요청에 따라 타이틀곡 '퇴사할게여'를 다시 불렀고, 편곡을 거친 '퀸카 (Queencard)'로 앙코르 순서를 마무리했다.소연은 이날 오후 6시 첫 솔로 정규 앨범 '끝내주는 인생' 전곡 음원을 공개했다. 수록곡 전 트랙이 멜론 HOT 100(발매 30일 이내 기준)에 이름을 올렸으며, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 집계에서도 1위에 올랐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr