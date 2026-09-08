무릎에도 메이크업하더니…권은비, 어깨랑 쇄골에도 반짝이 가득

가수 권은비가 화려한 비주얼을 완성하기 위해 쇄골과 어깨까지 세심하게 메이크업한 모습을 공개했다.권은비는 최근 자신의 SNS를 통해 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 권은비는 화이트 컬러의 코르셋 스타일 의상을 입고 카메라 앞에서 포즈를 취하고 있다. 붉은빛이 감도는 긴 헤어스타일과 화이트 의상이 어우러져 화려한 분위기를 자아냈다.특히 눈길을 끈 건 권은비의 메이크업이다. 얼굴뿐 아니라 쇄골과 어깨까지 펄감이 느껴지는 제품을 발라 반짝이는 피부 표현을 완성했다. 조명을 받은 어깨와 쇄골 라인이 유독 반짝이며 얼굴 메이크업과 자연스럽게 이어진다.무대 위 아이돌의 메이크업이 얼굴에만 국한되지 않는다는 점도 흥미롭다. 노출되는 의상과 강한 조명 아래에서는 목과 쇄골, 어깨 등까지 피부 톤과 광택을 맞춰야 전체적인 스타일링의 완성도가 높아진다. 권은비 역시 어깨와 쇄골까지 꼼꼼하게 손길을 더하며 빈틈없는 비주얼을 완성한 모습이다.앞서 권은비는 무릎까지 반짝이는 메이크업을 한 모습으로 눈길을 끈 바 있다. 이번에는 쇄골과 어깨까지 반짝임을 더하면서 머리부터 몸까지 세심하게 연출하는 아이돌 스타일링의 디테일을 보여줬다.특히 쇄골과 어깨가 드러나는 의상을 선택한 만큼 이러한 바디 메이크업의 효과도 더욱 두드러졌다. 매끈한 피부 표현과 은은한 펄이 더해지면서 권은비 특유의 화려한 이미지가 한층 강조됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr