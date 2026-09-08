배우 김민정이 여유로운 시간을 만끽하고 있다. / 사진=김민정 SNS

배우 김민정의 휴식기가 길어지고 있는 가운데, 그의 팬카페 운영진이 김민정의 근황을 전했다.최근 김민정의 공식 팬카페 '아프로디테' 운영진은 공식 계정을 통해 김민정의 근황과 팬 서포트에 관한 안내문을 공개했다.운영진은 "현재 배우님은 무소속으로 새로운 시간을 준비하며, 조용히 그리고 묵묵히 앞으로의 일상과 삶에 대해 고찰하는 시간을 보내고 계신다"고 전했다.이어 "팬 여러분께서 보내주시는 따뜻한 응원과 관심이 배우님께 큰 힘과 위로가 되고 있음을 꼭 전해드리고 싶다"면서도 "보내주시는 편지와 선물들은 팬 여러분의 소중한 마음으로만 받기로 하셨다"고 알렸다.김민정은 전 소속사와 전속계약 및 출연료 정산 문제를 두고 갈등을 빚은 바 있다. 당시 김민정 측은 2021년 재계약 협상이 결렬돼 전속계약이 종료됐고 일부 출연료를 지급받지 못했다고 주장했다. 반면 전 소속사 측은 드라마 '악마판사' 촬영 종료까지 계약이 자동 연장됐고, 출연료 대부분을 지급했다며 맞섰다. 이에 2022년 한국연예매니지먼트협회 상벌조정윤리위원회는 심의를 통해 전 소속사 측에 귀책 사유가 없다는 취지의 판단을 내렸다.한편 김민정은 1982년생으로 올해 45세다. 1988년 데뷔해 올해 38주년을 맞았다. 지난해 드라마 '체크인 한양'에 특별 출연한 후 휴식기를 갖고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr