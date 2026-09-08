배우 구교환과 김시아가 영화 '부활남: 더 레드'에서 남매로 호흡을 맞춘다.
'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취업 준비생 석환(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 사실을 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 벌어지는 이야기를 그린다.
극 중 구교환은 취업 준비생 석환을, 김시아는 그의 동생인 고등학생 예린을 연기한다. 두 사람은 성격부터 정반대다. 석환은 마음속 말을 참지 못해 번번이 면접에서 떨어지는 반면, 예린은 야무진 성격에 컴퓨터 활용 능력까지 갖췄다. 예린은 취업 준비 중인 오빠를 돕기 위해 자료를 조사하고 모의 면접까지 진행한다. 이 과정에서 석환의 부족한 점을 거침없이 지적하고, 석환 역시 동생의 말에 지지 않고 받아친다. 평소에는 사사건건 부딪치지만 필요한 순간에는 서로를 챙기는 남매 관계가 두 사람의 주요 케미로 그려진다.
구교환은 장난기 많은 석환이 동생을 챙기는 모습을 특유의 능청스러운 연기로 풀어낸다. 김시아는 똑 부러지는 예린을 맡아 구교환과 티키타카를 주고받는다.
'부활남: 더 레드'는 죽은 뒤 72시간이 지나면 되살아나는 석환을 중심으로 벌어지는 추격과 액션을 담은 작품이다. 오는 9월 30일 개봉한다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취업 준비생 석환(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 사실을 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 벌어지는 이야기를 그린다.
극 중 구교환은 취업 준비생 석환을, 김시아는 그의 동생인 고등학생 예린을 연기한다. 두 사람은 성격부터 정반대다. 석환은 마음속 말을 참지 못해 번번이 면접에서 떨어지는 반면, 예린은 야무진 성격에 컴퓨터 활용 능력까지 갖췄다. 예린은 취업 준비 중인 오빠를 돕기 위해 자료를 조사하고 모의 면접까지 진행한다. 이 과정에서 석환의 부족한 점을 거침없이 지적하고, 석환 역시 동생의 말에 지지 않고 받아친다. 평소에는 사사건건 부딪치지만 필요한 순간에는 서로를 챙기는 남매 관계가 두 사람의 주요 케미로 그려진다.
구교환은 장난기 많은 석환이 동생을 챙기는 모습을 특유의 능청스러운 연기로 풀어낸다. 김시아는 똑 부러지는 예린을 맡아 구교환과 티키타카를 주고받는다.
'부활남: 더 레드'는 죽은 뒤 72시간이 지나면 되살아나는 석환을 중심으로 벌어지는 추격과 액션을 담은 작품이다. 오는 9월 30일 개봉한다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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