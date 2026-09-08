배우 구교환과 김시아가 영화 '부활남: 더 레드'에서 남매로 호흡을 맞춘다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 구교환과 김시아가 영화 '부활남: 더 레드'에서 남매로 호흡을 맞춘다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 구교환과 김시아가 영화 '부활남: 더 레드'에서 남매로 호흡을 맞춘다.'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취업 준비생 석환(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 사실을 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 벌어지는 이야기를 그린다.극 중 구교환은 취업 준비생 석환을, 김시아는 그의 동생인 고등학생 예린을 연기한다. 두 사람은 성격부터 정반대다. 석환은 마음속 말을 참지 못해 번번이 면접에서 떨어지는 반면, 예린은 야무진 성격에 컴퓨터 활용 능력까지 갖췄다.예린은 취업 준비 중인 오빠를 돕기 위해 자료를 조사하고 모의 면접까지 진행한다. 이 과정에서 석환의 부족한 점을 거침없이 지적하고, 석환 역시 동생의 말에 지지 않고 받아친다. 평소에는 사사건건 부딪치지만 필요한 순간에는 서로를 챙기는 남매 관계가 두 사람의 주요 케미로 그려진다.구교환은 장난기 많은 석환이 동생을 챙기는 모습을 특유의 능청스러운 연기로 풀어낸다. 김시아는 똑 부러지는 예린을 맡아 구교환과 티키타카를 주고받는다.'부활남: 더 레드'는 죽은 뒤 72시간이 지나면 되살아나는 석환을 중심으로 벌어지는 추격과 액션을 담은 작품이다. 오는 9월 30일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr