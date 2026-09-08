장원영, 코르셋 입으니 글래머러스…숨겨왔던 볼륨감 폭발

그룹 아이브 장원영이 코르셋 스타일링으로 평소와 또 다른 매력을 드러냈다.장원영은 최근 자신의 SNS를 통해 무대 비하인드 사진을 여러 장 공개했다. 사진 속 장원영은 핑크와 블랙 컬러가 조화를 이룬 코르셋 의상을 입고 포즈를 취하고 있다.무엇보다 눈길을 끄는 건 장원영의 실루엣이다. 평소 길고 가느다란 팔다리와 슬림한 체형으로 잘 알려진 장원영이지만, 이날은 몸의 굴곡을 잡아주는 코르셋 디자인을 선택하면서 볼륨감 있는 라인이 한층 돋보였다. 허리 부분을 탄탄하게 잡아주는 구조적인 디자인과 레이스 디테일이 어우러져 글래머러스한 분위기를 더했다.특히 블랙 레이스가 덧대어진 상의와 핑크 코르셋의 대비가 시선을 끈다. 가느다란 허리와 상체 라인이 대비되면서 평소 청순하고 사랑스러운 이미지 뒤에 가려져 있던 성숙한 매력이 강조됐다. 여기에 풍성한 웨이브 헤어와 핑크색 헤드셋 마이크까지 더해져 인형 같은 비주얼을 완성했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr