김인석이 유명 셰프에게 300만 원을 빌려줬다고 받지 못했다고 밝혔다. / 사진='나무미키 흥신소' 영상 캡처

김인석이 유명 셰프에게 300만 원을 빌려줬다고 받지 못했다고 밝혔다. / 사진='나무미키 흥신소' 영상 캡처

개그맨 김인석이 10여 년 전 유명 셰프에게 빌려준 300만 원을 돌려받지 못하고 그대로 떼였다고 밝혔다.지난 6일 유튜브 채널 '나무미키 흥신소'에는 '유명 쉐프한테 300만 원 뜯기고, 최초로 후배한테 맞은 개그맨'이라는 제목의 영상이 게시됐다. 영상에는 개그맨 김인석, 윤성호가 출연했다.김인석은 "저희들 앨범이 나와서 앨범 좀 홍보 부탁드리려고 왔는데, 저는 부가적으로 떼인 돈도 좀 받고 싶다"고 털어놓았다. 누구한테 떼였냐는 물음에 "유명 셰프한테 한 300(만 원) 정도 뜯긴 게 있다"고 밝혔다. 이를 듣던 윤성호도 "이거 안다"며 "홈쇼핑에도 그분이 나온 걸 봤다"고 거들었다.김인석은 인물 특정을 우려해 "너무 유추하게끔 가지 마라"고 말렸다. 하지만 오히려 윤성호가 "이렇게 해야 한다. 그래야 사람들이 궁금해할 거 아니냐"라고 했다.윤성호는 "얘기를 들었는데 그분이 10년 동안 (안 갚았다)"고 설명했다. 누군지 궁금해하는 출연자들에게 김인석은 실명을 언급하긴 했지만, 영상에서는 '삐' 처리됐다. 김인석은 "이자까지 따지면 엄청나다"고 말했다.돈을 빌려간 채무자가 투자를 위한 건 아니였냐는 질문에 김인석은 "제 추정이다. 새벽에 늦게 갑자기 전화와서 (빌려가는) 300~400은 대부분 이거"라며 손으로 카드를 쥐는 듯한 제스처를 취했다.상대가 빌린 사실을 까먹은 게 아니냐고 하자 김인석은 "실제로 갚으라고 몇 번 종용했다. 나중에 방송국에서 방송으로 만났다. 그 분이 나온다는 얘길 듣고 나는 꼭 나갈 거라고 했다. 그 사람이 나오면 난 무조건 나간다"고 했다. 이어 "이야기하려고 했더니 눈치를 챈 거다. 손을 잡더니 복도로 데려가더라"고 당시를 회상했다. 그러면서 "돈을 주려나 했더니 거의 분위기가 이거였다"며 무릎을 꿇는 포즈로 당시를 재연했다. 상대는 "녹화 잘 끝날 수 있게 얘기를 안 했으면 좋겠다"고 했다고. 이에 김인석은 용서하기로 했다고 한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr