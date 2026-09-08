킥플립 / 사진=JYP엔터테인먼트

킥플립 미니 5집 트랙리스트 / 사진=JYP엔터테인먼트

그룹 킥플립(KickFlip)이 데뷔 후 처음으로 더블 타이틀곡을 내세워 컴백한다.소속사 JYP엔터테인먼트는 다음 달 6일 발매되는 킥플립의 미니 5집 'KICK OFF THE WALL Pt. 1'(킥 오프 더 월 파트 원) 트랙리스트를 8일 공개했다.이번 앨범에는 다양한 장르의 8곡이 수록된다. 타이틀곡 '미완성'과 'Kick Off The Wall (Feat. iann dior)'(킥 오프 더 월(피처링. 이안 디올))을 비롯해 '0 (Young)'(제로(영)), '휘청 (Rockin')'(락킹), 'hate blueberry'(헤이트 블루베리), 'Drop In'(드롭 인), '우리 같이 청춘을 낭비해', 'Kick Off The Wall'이 담긴다.두 타이틀곡은 서로 다른 장르를 바탕으로 하나의 이야기를 구성한다. '미완성'에는 킥플립이 스스로를 향해 던진 질문을, 'Kick Off The Wall (Feat. iann dior)'에는 그 질문에 대해 멤버들이 찾아낸 답을 담았다.'Kick Off The Wall (Feat. iann dior)'에는 미국 아티스트 iann dior가 피처링으로 참여했다. iann dior는 래퍼 24kGoldn(24케이골든)의 'Mood'(무드)에 피처링해 이름을 알렸다. 해당 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 1위를 차지했다.멤버들은 이번 앨범의 타이틀곡을 포함한 전곡 크레디트에 이름을 올렸다. 이들은 데뷔 앨범 'Flip it, Kick it!'(플립 잇, 킥 잇!)부터 미니 2집 'Kick Out, Flip Now!'(킥 아웃, 플립 나우!), 미니 3집 'My First Flip'(마이 퍼스트 플립), 디지털 싱글 'From KickFlip, To WeFlip'(프롬 킥플립, 투 위플립), 미니 4집 'My First Kick'(마이 퍼스트 킥)까지 꾸준히 곡 작업에 참여해 왔다.킥플립의 미니 5집 'KICK OFF THE WALL Pt. 1'은 오는 10월 6일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr