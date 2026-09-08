가수 겸 래퍼 이영지가 포즈를 취하고 있다. / 사진=이영지 SNS

가수 겸 래퍼 이영지가 팬들의 지갑 사정을 걱정하는 면모를 보였다.지난 7일 한 온라인 커뮤니티에는 '팬들 지갑 털릴까 걱정해 주는…♥'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.공개된 영상 속에는 이영지가 자신의 생일을 앞두고 열린 생일 카페에 등장한 모습. 이영지는 선물을 마련했다는 팬들을 향해 고마운 마음을 전하면서도 "얘들아 근데 돈은 다 너희들을 위해서 써. 나는 돈이 많아"라고 말했다.이어 이영지는 "나는 편지로도 충분하니까 선물 주지 말고, 너희가 만났을 때 이렇게 즐겁게 놀면 그걸로 됐다"고 진심을 표출했다.이영지는 선물을 마련하지 말 것을 다시 한번 당부하며 "너희 맛있는 거 사 먹어. 난 돈이 많아"라고 또다시 재력을 공유했다.이같은 영상에 누리꾼들은 "돈 자랑이 아니라 어린 팬들 생각하는 진심이 느껴진다", "마음이 예쁜 것 같다" 등의 반응을 보이고 있다.이영지는 2021년 MBC 예능 '라디오스타'에 출연해 "원래 아파트에서 살다가 7살 때 반지하로 이사했다"고 밝힌 바 있다. 현재는 부촌으로 불리는 한남동에 거주하고 있다. 지난 3월 그룹 세븐틴 멤버 부승관은 이영지가 한남동에 살고 있다고 언급하기도 했다.한편 이영지는 2002년생으로 올해 25세다. 엠넷 서바이벌 프로그램 '고등래퍼' 시즌3에서 여성 최초이자 최연소 우승을 차지해 이름을 알렸으며, 'SHOW ME THE MONEY' 첫 여성 우승자를 차지하면서 실력을 인정받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr