'신병4' 5화가 방송됐다. / 사진=ENA

'신병4' 5화가 방송됐다. / 사진=ENA

'신병4' 5화가 방송됐다. / 사진=ENA

'신병4 : 사보타주'가 자체 최고 시청률을 경신했다.지난 7일 방송된 ENA 월화드라마 '신병4 : 사보타주'(이하 '신병4') 5회는 전국 시청률 4.1%, 분당 최고 4.5%를 기록하며 월화드라마 및 동시간대 1위를 차지했다. 수도권 2049 타깃 시청률은 분당 최고 2.3%를 기록했다. (닐슨코리아, 유료가구 기준) 다만 늘어난 회차만큼 전개가 다소 늘어지고 '신병' 특유의 현실감이 옅어졌다는 반응도 나오고 있다.이날 방송에서는 박민석(김민호 분)과 김현욱(이원정 분)의 과거가 공개됐다. 박민석은 자신에게 날을 세우는 김현욱을 추궁했고, 김현욱은 "근데 왜 네가 나한테 한 짓은 몰라?"라고 반문하며 훈련소 시절 있었던 일을 털어놨다.두 사람의 악연은 훈련소 각개전투 당시 시작됐다. 박민석과 김현욱은 훈련 도중 모두 부상을 입었지만 이후 받은 조치는 달랐다. 사단장의 아들인 박민석은 경미한 부상에도 곧바로 후송된 반면, 무릎을 크게 다친 김현욱은 제때 치료받지 못했다. 뒤늦게 병원으로 옮겨진 김현욱은 십자인대 파열 진단을 받고 훈련소를 퇴소했다. 당시 상황을 뒤늦게 알게 된 박민석은 죄책감에 빠졌다.중대장 조백호(오대환 분)는 두 사람의 관계를 풀기 위해 나섰다. 최일구(남태우 분)에게 박민석의 곁을 지켜달라고 부탁하고, 김동우(장성범 분)는 김현욱과 함께 초소 근무를 하도록 했다. 김현욱은 김동우에게 사단장 아들로서 박민석이 받아온 압박과 그동안의 노력을 전해 들으며 조금씩 마음을 열기 시작했다.대대장 변혁진(이현균 분)의 이야기도 이어졌다. 총기사고 폭로 글로 조백호가 징계 위기에 놓이자 변혁진은 자신에게 책임이 있다며 조백호의 징계 철회를 요청했다. 그러나 조백호가 그동안 부대원들을 위해 해온 일들이 변혁진의 '선진병영' 성과로 소개된 기사가 나오면서 또 다른 갈등을 예고했다. 방송 말미 조백호는 해당 기사를 확인한 직후 변혁진의 전화를 받았다.3생활관에서는 단체 외박을 건 금연도 이어졌다. 최병남(김희수 분)을 비롯한 부대원들은 우연히 발견한 담배 한 개비를 두고 유혹에 흔들렸다. 결국 하나둘 담배를 피우면서 단체 외박이 무산될 위기에 놓였다.전세계(김동준 분)는 문빛나리(김요한 분)를 앞세워 니코틴 검사를 통과하려 했지만, 문빛나리 역시 니코틴 패치를 붙이고 있어 계획은 실패했다. 결국 소대장 오석진(이상진 분)의 도움으로 위기를 넘기며 단체 외박의 기회를 지켰다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr