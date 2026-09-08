'스디파' 백구영과 나인이 살아남은 가운데 최하위 시안을 가리는 평가 방식이 공개된다./사진제공=엠넷

'스디파' 백구영과 나인이 살아남은 가운데 최하위 시안을 가리는 평가 방식이 공개된다./사진제공=엠넷

'스디파' 안무가 10명 가운데 8명이 최종 디렉터 후보에서 탈락했다. 백구영과 나인이 살아남은 가운데 최하위 시안을 가리는 평가 방식이 공개된다.8일 방송되는 Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파') 4회에서는 두 번째 미션인 '타이틀 시퀀스 필름 미션' 결과가 공개된다. 공식 타이틀 음원 'Royalty (Prod. By !llmind)'에 맞춰 타이틀 시퀀스 필름을 완성할 최종 디렉터가 결정되는 동시에 첫 탈락 후보도 가려진다.앞서 나인, 레난, 바다, 백구영, 베이비주, 시미즈, 인규, 정민준, 캐스퍼, 해쉬 등 10명의 안무가는 각자의 개성을 담은 'Royalty' 시안 영상을 제작했다. 안무가들은 자체 투표를 통해 최하위 시안을 선정하고 최종 디렉터 후보 2인을 가린다. 특히 최하위 시안 투표에서 2표 이상을 받은 안무가는 디렉터 후보에서 즉시 제외된다. 해당 방식이 공개되자 안무가들은 "충격적이다", "진짜 여기 잔인한 곳이다"라며 술렁인다.최종 디렉터 후보에는 백구영과 나인이 이름을 올린다. 앞서 퍼블릭 저지 투표를 위해 공개된 시안 영상 A와 B의 주인공 역시 각각 백구영과 나인으로 밝혀졌다. 이에 따라 두 사람을 제외한 바다, 레난, 베이비주, 시미즈, 인규, 정민준, 캐스퍼, 해쉬 등 8명은 최종 후보에 오르지 못했다.경력 24년 차인 백구영과 신예 디렉터 나인의 맞대결이라는 점에서도 관심이 쏠린다. 지난 7일 공개된 선공개 영상에는 두 사람을 두고 엇갈린 안무가들의 평가가 담겼다.백구영의 시안을 선택한 캐스퍼와 인규는 각각 "믿고 맡길 수 있는 디렉터", "짬에서 나오는 설득력과 안정성이 있다"고 평가했다. 반면 나인에게 표를 던진 바다와 해쉬는 "누구에게나 통할 스타일", "내가 추고 싶은 다양한 그림이 있다"고 이유를 설명했다.두 사람 역시 최종 디렉터 자리를 향한 자신감을 내비친다. 개개인의 매력을 살리는 디렉팅을 강점으로 내세운 백구영은 "1등 말고는 생각 안 한다. 제가 디렉터로서 제일 적임자이지 않나"라고 말했다.'왕좌의 게임'을 모티프로 군무를 구성한 나인은 "저라는 사람의 디렉팅을 증명할 수 있는 계기"라며 승부욕을 보인다.이날 방송에는 아이키가 스페셜 MC로 출연한다. 최종 디렉터에게는 타이틀 시퀀스 필름 연출권과 함께 '라스트 스테이지 : 24H'로 향할 탈락 후보를 결정할 수 있는 권한이 주어진다. 최종 디렉터에 오르지 못한 후보 역시 탈락 위기를 피할 수 없다.퍼블릭 저지 투표에서는 나인이 먼저 승리해 1표를 확보한다. 남은 평가 결과에 따라 백구영이 역전할지, 나인이 최종 디렉터 자리를 차지할지가 결정된다.'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워' 4회는 8일 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr