사진=지연수 유튜브

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방송인 지연수가 고된 생계 활동 속에서도 아들을 위해 미술관 데이트에 나서는 이유를 밝혔다.7일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '지연수 민수를 데리고 미술관에 간 이유는...? [민수 뽀너스 샷 공개]'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 지연수는 아들 민수와 단정한 옷을 맞춰 입고 미술관을 찾았다. 그는 전시회에 갈 때 자신뿐만 아니라 아들에게도 정장이나 옷깃이 있는 셔츠를 입힌다며 장소와 상황에 어울리는 옷차림을 알려주는 것도 교육의 일부라고 설명했다.평소에도 모자는 함께 전시회를 자주 관람한다고. 지연수는 그 이유에 대해 "민수의 문화생활과 나의 심신 안정을 위해서"라며 "내 삶이 단조롭고 무료한 데다 이혼 후 슬프고 힘든 마음을 정신적으로 풀 곳이 없었다. 전시회를 통해 위로를 많이 받았다"고 말했다.아들도 그림을 통해 마음을 달랠 수 있기를 바랐다. 그는 "어른인 나도 힘든데 민수도 아이라고 해서 힘든 일이 없지는 않을 것 같았다. 그림을 보면서 함께 힐링하는 걸 느꼈다"고 전했다. 실제로 민수는 인상 깊게 본 작품을 따라 그리거나 화가에 관한 책을 사달라고 했으며, 미술 시간에 클로드 모네의 '수련'을 그려오기도 했다.지연수는 아들과 보내는 시간을 일부러라도 확보하려고 노력한다고 밝혔다. 그는 "우리는 둘밖에 없다. 내가 시간을 만들지 않으면 민수에게는 추억이 없다고 생각해서 자주 다닌다"며 아들이 가보고 싶다고 말한 곳이 있으면 주말마다 함께 나선다고 설명했다.현재 곰탕집에서 일하며 생계를 꾸려가는 지연수는 몸이 늘 피곤하고 녹초가 되지만 아들과의 시간을 놓칠 수 없다고 강조했다. 그는 "엄마가 되면 엄마로서의 삶이 더 큰 것 같다. 내가 그걸 선택했기 때문"이라고 담담하게 말했다.또 "특히 아이가 어릴 때는 여자로서의 삶보다 엄마로서 사는 시간이 더 중요하다고 생각한다. 그게 엄마의 역할인 것 같다"며 자신만의 육아관을 드러냈다. 제작진이 미술관 데이트 소감을 묻자 민수는 망설임 없이 "너무 좋다"고 답하며 춤을 춰 훈훈함을 더했다.한편 레이싱 모델 출신 지연수는 2014년 11세 연하의 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들을 얻었으나 2020년 이혼했다. 현재 홀로 아들 민수를 양육하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr