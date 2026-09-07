사진=풍자 유튜브

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방송인 풍자가 결혼을 둘러싼 관심을 예상하며 미래 배우자를 공개하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.7일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '이열치열 어촌마을 촌캉스'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 풍자는 결혼 1년 반 차와 9년 차인 제작진에게 결혼 생활의 장점을 물었다. 한 제작진이 "외롭지 않다. 집에 가도 누군가 있고 연락하고 싶은 상대가 있다"며 "완전한 내 편이 있다는 게 좋다"고 답하자 풍자는 진지하게 귀를 기울였다.자신의 결혼관도 솔직하게 밝혔다. 풍자는 "살면서 결혼이 의무는 아니지 않냐"며 "그만큼의 확신과 신뢰가 생기는 사람과 하는 게 결혼이라고 생각한다"고 말했다. 현재 구체적인 결혼 계획은 없지만 앞으로 누군가를 만나 가정을 꾸릴 가능성은 열어뒀다.풍자는 자신이 결혼할 경우 쏟아질 대중의 관심을 걱정했다. 그는 "내가 결혼할 때 대한민국이 얼마나 시끌벅적할까 생각해 봤다"며 "'풍자 결혼'이라고 기사가 뜨면 사람들이 누구와 결혼하는지, 그 사람이 무슨 일을 하는지, 어떻게 생겼는지 궁금해할 것 같다"고 이야기했다. 두 사람의 만남부터 연애 과정까지 모든 이야기에 시선이 집중될 것 같다고 내다봤다.미래 배우자를 향한 미안함도 드러냈다. 풍자는 "지금 당장 결혼할 것도 아니고 누가 될지도 모르지만 그 사람에게 괜히 미안하다"며 "나와 결혼한다는 이유 하나만으로 모든 사람의 이목을 받게 되는 게 미안하다"고 털어놨다.배우자 공개 여부에 대해서는 "아마 결혼하게 되면 남편을 아예 공개하지 않을 것 같다"고 밝혔다. 다만 결혼 소식만큼은 언론이나 다른 매체가 아닌 자신의 입으로 팬들에게 가장 먼저 전하고 싶다는 바람을 내비쳤다.풍자는 "나중에 결혼하게 되면 기자님들이나 다른 매개체에 공개하는 것보다 내 유튜브에서 팬들에게 제일 먼저 알리고 싶다"며 "그런 좋은 일이 생기면 여러분에게 진솔하게 말씀드리겠다"고 약속했다. 주변에서 결혼 소식은 미리 알려지기 마련이라 그런 기회조차 없을 수 있다는 말을 들었다며 웃기도 했다.진지하게 결혼 이야기를 이어가던 그는 "이런 이야기하면 뭐 하냐. 결혼이고 뭐고 혼자서 오징어를 뜯고 있다"고 너스레를 떨었다. 현재 만나는 사람이 있느냐는 궁금증에는 "지금은 아예 없다. 외로운 밤이다"라고 선을 그어 웃음을 자아냈다.한편 풍자는 2023년 MBC 방송연예대상 여자 신인상을 받았으며, 2025년 SBS 연예대상에서 신기루, 이국주, 박나래와 함께 베스트 케미상을 수상했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr