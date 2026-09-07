사진=JTBC '연애전쟁'

사진=JTBC '연애전쟁'

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'연애전쟁' 가수 브라이언이 15년 넘게 연애하지 않은 이유와 혼자 사는 삶에 대한 만족감을 밝혔다.7일 방송된 JTBC '연애전쟁'에는 브라이언이 특별 외교관으로 출연해 이효리, 서장훈, 김희철과 연애에 관한 이야기를 나눴다.이날 이효리가 "연애를 많이 하느냐"고 묻자 브라이언은 "아쉽게도 연애를 안 한 지 15년이 넘었다"고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 과거에는 썸을 타고 데이트하는 재미에 푹 빠져 지냈지만 어느 순간 연애에서 멀어지면서 생각도 달라졌다고.브라이언은 "옛날에는 연애하고 썸 타고 데이트하는 재미에 빠져 있었다. 그런데 어느 순간 안 하다 보니 '굳이 해야 하나?'라는 생각이 들었다"고 털어놨다. 이효리가 "15년이라는 혼자 있는 시간이 너무 아깝다"며 안타까워하자 그는 "오랫동안 혼자 지내다 보니 혼자 있는 행복을 알게 됐다"고 담담하게 답했다.서장훈은 브라이언이 외로움을 견딜 수 있었던 배경으로 남다른 청결 습관을 꼽았다. 그는 "브라이언에게 깔끔한 성향이 있어서 다행이다. 이런 스타일은 집을 깨끗하게 치우다 보면 잡생각을 하지 않게 된다"며 정리와 청소가 혼자 지내는 시간에 도움이 됐을 것이라고 분석했다.서장훈의 긴 설명을 듣던 이효리는 "네네, 알겠습니다"라며 말을 끊어 웃음을 자아냈다. 평소 "I hate people"이라는 말을 자주 하는 이유를 묻자 브라이언은 "사람들 때문에 청소하게 된다. 사람들이 오면 먼지가 생긴다"고 설명했다.이효리는 "그래도 청소보다 사람이 중요하지 않느냐"고 반박했지만 브라이언은 곧바로 "잘못 생각하고 있다"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.한편 브라이언은 1999년 환희와 함께 남성 듀오 플라이 투 더 스카이로 데뷔했다. 최근에는 남다른 청소 습관과 솔직한 입담으로 예능과 유튜브에서 활발하게 활동하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr