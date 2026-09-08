사진=KBS2 '말자쇼'

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'말자쇼' 배우 정영주가 ADHD 진단을 받은 아들을 홀로 키우며 겪은 어려움과 달라진 육아관을 털어놨다.7일 방송된 KBS 2TV '말자쇼'는 '잘하고 있는 걸까요?' 특집으로 꾸며져 배우 정영주가 게스트로 함께했다.이날 정영주는 아들이 어린 시절 ADHD 진단을 받았다고 밝혔다. 당시에는 ADHD가 지금처럼 널리 알려지지 않아 주변의 부정적인 시선까지 감당해야 했다고 털어놨다.아들이 갑자기 어디로 튈지 몰라 큰 강아지에게 사용하는 가슴줄인 하네스를 채우고 다닌 적도 있었다. 특히 횡단보도에서 돌발 행동을 할까 봐 늘 긴장했고, 의견이 충돌하면 큰 싸움으로 번지기도 했다고 회상했다.싱글맘으로 아들을 키운 정영주는 도움이 필요할 때마다 부모와 지인들에게 적극적으로 손을 내밀었다. 그는 "도와달라고 이야기하지 않으면 아무도 힘든지 모른다"며 "부모라고 매일 강할 수는 없다. 그러면 부러진다"고 말했다. 아이에게도 어려운 상황을 숨기지 말고 솔직하게 설명하며 소통해야 한다고 조언했다.아들이 자전거를 타다가 자동차와 부딪혀 안와골절로 1400여 바늘을 꿰맨 일도 떠올렸다. 사고 당시 이가 없어 관심을 두고 있던 비트박스를 연습하기 어려웠지만 아들은 포기하지 않고 자신만의 방법으로 기술을 익혔다.이가 다시 생긴 뒤에는 "이가 없을 때는 잘됐는데, 이가 있으니까 안 된다"며 새로운 조건에 맞춰 처음부터 연습했다. 결국 비트박스를 다시 해냈고 현재도 음악 관련 일을 이어가고 있다. 정영주는 포기할 만한 상황에서도 꿈을 놓지 않는 아들을 보며 끝까지 응원해야겠다고 다짐했다고 밝혔다.정영주는 홀로 아홉 살 딸을 키우는 싱글대디에게 "재혼하세요"라고 권하기도 했다. 그는 "아직 건강하고 본인의 정서를 위해서도 좋은 사람을 만나면 삶의 활력소가 될 수 있다"고 설명했다.정작 자신은 현재 연애하지 않는다고 밝혔다. 다른 사람에게는 재혼을 권하면서 왜 연애하지 않느냐는 질문에 정영주는 "사람과 사람이 만나는 데는 굉장한 에너지와 인연, 노력이 필요하다"며 "그 노력도 재능인데 내가 조금 부족한 것 같다. 조금 더 노력해보겠다"고 답했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr