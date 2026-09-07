사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

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'남겨서 뭐하게' 야구선수 출신 이종범이 아들 이정후를 향한 애틋한 마음을 드러냈다.7일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 '바람의 아들' 이종범이 게스트로 출연해 메이저리그에서 활약 중인 아들 이정후에 관한 이야기를 나눴다.이날 이종범은 요즘 자신을 알아보지 못하는 젊은 세대도 "'이정후 선수 아빠'라고 하면 안다"며 웃었다. 그는 "내 아버지가 생각났다. 아버지도 '이종범 아버지'로 사셨다"면서 "정후가 메이저리그에 진출하니 내가 다시 조명받는 기분"이라고 말했다.아들의 화려한 성공 뒤에 감춰진 고충을 이야기할 때는 표정이 달라졌다. 이종범은 "머나먼 큰 리그에 가서 정후도 엄청 힘들고 집사람도 힘들다. 짠하다"며 눈시울을 붉혔다. 이영자가 "왜 벌써 울려고 하느냐"고 묻자 그는 "본인은 얼마나 힘들겠느냐"며 같은 야구선수의 길을 먼저 걸어본 아버지로서 안타까움을 드러냈다.이종범은 아들이 자신과 같은 종목을 선택하는 것을 처음에는 반기지 않았다고 밝혔다. 운동선수에게는 말로 표현하기 힘든 시기가 찾아오고, 유명 선수의 아들이라는 이유로 더 큰 시기와 질투를 받을 수 있다는 사실을 알고 있었기 때문이다.실제로 이정후는 성장 과정에서 "아버지가 이종범이니까 혜택을 받는 것"이라는 말을 들어야 했다. 이종범은 "정후가 자신을 검증하려고 더 열심히 했던 것 같다"며 아들이 어린 시절에는 속내를 드러내지 않다가 성인이 된 뒤 술 한잔을 기울이며 처음 고충을 털어놨다고 전했다.그는 아들에게 "그런 말을 어떻게 다 참고 이겨냈느냐"고 물었다고. 이정후는 변명하거나 해명해도 달라지는 것이 없어 스스로 살길을 개척하고 실력으로 증명할 수밖에 없었다고 답했다. 이종범은 묵묵히 결과를 만들어낸 아들을 향해 "대견하다"며 애정을 내비쳤다.이종범은 이정후의 거액 계약금과 수입에도 손을 대지 않는다고 강조했다. 그는 "용돈도 받지 않는다. 기본적으로 정후에게 내 어려움을 이야기하지 않는다"며 자신이 아버지에게 겪었던 일을 아들에게 되풀이하지 않겠다는 소신을 밝혔다. 이정후가 차와 시계 등을 선물하기는 했지만 아들의 경제력에 기대지 않고 건강한 동안 계속 일하겠다는 뜻을 전했다.한편 이정후는 현재 미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 소속으로 활약하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr