사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 23기 출연자인 영철과 순자가 백년가약을 맺으며 수많은 하객의 축하 속에 새로운 출발을 알렸다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※단독 공개※ 커피 순결 이젠 끝!? 함께 커피를 마시고 싶은 여자가 생겼습니다! 23기 영철♥순자 결혼식 비하인드'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 23기 영철과 순자의 결혼식 뒷이야기가 공개됐다. 영철은 화려한 웨딩드레스를 입은 순자를 바라보며 감격스러움을 숨기지 못했고 "당일 아침까지도 현실감이 없었지만 예식장에 발을 들이자 긴장감과 함께 만감이 교차했다"고 전했다.영철은 "처음에 '솔로나라'에 입성했을 때만 해도 서로가 인연이 돼 결실을 맺으리라고는 전혀 예상하지 못했다"며 현장에서 인터뷰를 진행하고 있는 상황 자체가 신기하고 벅차다고 밝혔다.예식장에는 두 사람의 앞날을 축복하기 위해 23기 동기들이 하객으로 한자리에 모여 경사를 나눴다. 결혼 4개월 차라고 밝힌 현숙은 예쁘고 지혜롭게 많은 대화를 나누며 문제를 잘 풀어가길 바란다고 따뜻한 조언을 건넸다.이어서 상철은 "조만간 결혼을 올리게 돼 이번 예식에서 부케를 받게 됐다"며 깜짝 소식을 전했다. 광수가 영수의 결혼 가능성을 언급하자 영수는 "현재 결혼을 염두에 두고 만나는 연인이 있다"고 밝혀 현장을 훈훈하게 만들었다.본식에 들어선 영철과 순자는 서로를 소중히 아끼며 다정하게 살아가겠다는 내용으로 진심 어린 서약을 낭독했다.순자의 부부는 축사를 통해 서로에게 감사하고 양보하는 태도로 살아가기를 당부하며 두 사람의 앞날을 진심으로 축복했다. 첫 만남의 기억을 되새기며 서로에게 최선을 다하겠다고 약속한 영철과 순자는 참석자들의 뜨거운 환호 속에 성공적으로 예식을 마쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr