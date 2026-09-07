EVAN 1st Mini-Album "DEATH OF ME" Media Showcase / BELIFT LAB (HYBE)

솔로 가수 에반(EVAN)이 솔로 전향을 둘러싸고 불거진 엇갈린 반응과 일부 팬들의 서운한 마음에 대해 입장을 밝혔다.에반은 7일 서울 동대문구 경희대학교 평화의 전당에서 첫 번째 미니앨범 'DEATH OF ME'(데스 오브 미) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.이날 현장에서는 솔로 행보를 선택하는 과정에서 이어진 엇갈린 시선과 팬들이 표현한 아쉬움에 대한 질문이 이어졌다. 에반은 구체적인 내막에 대한 추가 설명 대신, 향후 성실한 활동을 통해 자신의 진정성을 증명하겠다는 뜻을 거듭 내비쳤다.에반은 "먼저 보내주신 큰 관심과 애정에 진심으로 감사드린다"라며 "그 과정에서 팬분들이 느끼셨을 아쉬움과 속상한 마음 역시 깊이 이해하고 있다"고 전했다.다만 솔로 활동 전환에 얽힌 구체적인 배경에 대해서는 말을 아꼈다. 에반은 "솔로 활동으로 전향하게 된 과정에 대해 물으신 것 같다"라며 "많은 사람들과 여러 이해관계자가 얽혀 있는 사안인 만큼, 저 혼자만의 시선으로 세부적인 내용을 언급하는 것은 조심스럽다"고 선을 그었다.이어 단순한 해명보다는 앞으로 보여줄 행보가 가장 분명한 답이 될 것이라며, "이를 갚는 가장 확실한 길은 더 나은 모습을 보여드리고 매 순간 진정성 있게 나아가는 것이라 믿는다. 좋은 음악과 긍정적인 영향력을 전하는 가수가 되도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.에반의 첫 번째 미니앨범 'DEATH OF ME'는 7일 정식 발매됐다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr