김희철과 민경훈이 휴식기에 들어간 가운데 장영란, 한석준, 신기루, 황재균이 '아는 형님'을 찾았다./사진=JTBC 방송 화면 캡처

김희철과 민경훈이 휴식기에 들어간 가운데 장영란, 한석준, 신기루, 황재균이 '아는 형님'을 찾았다./사진=JTBC 방송 화면 캡처

김희철과 민경훈이 휴식기에 들어간 가운데 장영란, 한석준, 신기루, 황재균이 '아는 형님'을 찾았다.지난 5일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 장영란, 한석준, 신기루, 황재균이 전학생으로 출연했다. 서로 다른 분야에서 활동해온 네 사람의 등장에 기존 출연진은 "무슨 조합이냐"며 궁금증을 보였다. 이들은 같은 소속사에서 한솥밥을 먹고 있다는 공통점을 밝혔다.장영란은 자신이 네 사람 가운데 얼굴마담이자 메인이라고 주장하며 "세 사람은 앉아서 웃기만 하면 된다"고 말했다. 이어 '금쪽같은 내 새끼'를 6년간 진행하면서 엄마로서 배운 점과 가족에 관한 이야기를 꺼냈다.한석준은 자신을 '한석봉'이라고 소개했다. 10년 전 '아는 형님'에서 진행을 맡았던 인연도 회상했다. 전문가들과 지식을 나누는 콘텐츠를 진행하는 비결로는 '상대를 향한 순수한 호기심'을 꼽았다.신기루는 '확신의 고양이상'이라는 말을 듣게 된 사연을 공개했다. 그는 "살을 빼서 얻는 행복 보다 먹어서 얻는 행복이 더 크다"며 음식에 대한 확고한 생각을 밝혔다. 라이브 방송과 고민 상담 콘텐츠를 통해 팬들과 소통하고 있는 근황도 전했다.은퇴 후 방송과 야구 해설을 병행하고 있는 황재균은 '차세대 스포테이너'를 향한 의욕을 내비쳤다. 야구와의 인연을 이어가는 동시에 다양한 방송 활동에도 도전하고 싶다고 이야기했다.네 사람은 강호동, 서장훈과도 호흡을 맞췄다. 강호동은 은퇴 후 방송에 뛰어든 황재균에게 스포테이너 선배로서 조언했고, 서장훈은 모교의 라이벌 학교 출신인 한석준과 이야기를 주고받았다.신기루는 자신을 '서장훈의 애착 인형'이라고 표현했다. 이를 들은 서장훈은 교실 밖으로 뛰쳐나가는 반응을 보였다. 방송 말미에는 전학생들이 원했던 '내 거짓말을 맞혀봐'가 진행됐다. 네 사람은 세 가지 이야기 가운데 거짓 하나를 찾는 게임을 통해 각자의 에피소드를 공개했다.앞서 오랜 기간 '아는 형님'에 출연해온 김희철과 민경훈은 차례로 휴식기를 갖는다고 알렸다. 두 사람이 자리를 비운 가운데 이날 방송에는 네 명의 전학생이 출연해 기존 멤버들과 호흡을 맞췄다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr