'귀묘한 이야기2'에 황치열이 출연한다. / 사진제공=SBS Plus '귀묘한 이야기2'

'귀묘한 이야기2'에 황치열이 출연한다. / 사진제공=SBS Plus '귀묘한 이야기2'

황치열이 좋은 운세를 듣고 기쁜 감정을 숨기지 못한다. "귀공자 사주"라는 말을 듣고 환하게 웃는가 하면, 회사의 기운이 좋다는 이야기에 "이런 좋은 이야기를 들을 때 너무 행복하다"며 박수까지 친다. 반면 구설에 대한 이야기가 나오자 "나는 좀 조심히 살고 있는데"라며 진지하게 귀를 기울인다.7일 방송되는 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'(이하 '귀묘한 이야기2') 36회에는 가수 황치열과 신현희가 출연해 '열병'을 주제로 이야기를 나눈다.황치열은 "어릴 때부터 귀신을 무서워했다"면서도 "오늘 처음으로 귀신 보는 거 아니야? 약간 무서우면서도 설레는 마음으로 왔다"고 출연 소감을 밝힌다.여러 사연을 듣던 황치열은 "이런 살(煞)들이 있다는 게 무섭다. 우리한테도 살이 있냐"고 묻는다. 황치열을 살펴본 무속인은 "홍염살이 강하다. 도화살과 같은 개념이다. 이성들에게 인기를 얻고 박수를 받을 수 있는 살이다"라고 풀이한다.기뻐하는 황치열에게 무속인은 또 다른 이야기를 꺼낸다. "고란살도 있다. 외롭다"고 말한 것. 고란살은 외로움과 고독을 타기 쉬운 살을 의미한다.MC 이국주가 "인기가 많은데 외로워?"라고 묻자 무속인은 "무대에서 박수받는 것과 혼자 있을 때 느끼는 감정, 외로움은 다르다고 본다. 누군가 나의 이 세상에 침투하는 게 싫은 거다"라고 설명한다.1인 기획사를 운영 중인 황치열은 자신의 회사 사진도 공개한다. 황치열이 현재 사무실로 이사한 지 5~6년 정도 됐다고 하자 무속인은 "저 터는 문서를 새로 잡고 갈 터다. 터의 운기가 양의 기운, 밝음이다. 내 운기에 저 회사의 기운이 더해져 좋은 일이 계속 일어나는 거다"라고 말한다. 이에 황치열은 "이런 좋은 이야기를 들을 때 너무 행복하다"며 박수를 친다.황치열은 구설에 대한 고민도 털어놓는다. 그는 "직업 특성상 예상치 못한 상황에 휘말릴 때도 있지 않냐. 나는 좀 조심히 살고 있는데 앞으로 주의해야 할 부분이 있나"라고 묻는다.무속인은 "사주팔자가 귀공자 사주다"라고 말해 황치열을 웃게 한다. 그러면서 "남들에게 인정받는 걸 굉장히 좋아한다. 노력하는 건 좋으나 사람들에게 과시하게 되면 구설로 번질 수도 있다"며 "인정받으려는 욕구가 충만하다. 그 부분을 조금만 절제한다면 문제없을 것"이라고 조언한다.또 다른 무속인은 올해 황치열의 운기가 다소 떨어질 수 있어 조심해야 한다고 풀이한다. 이어 내년 특정 시점부터 계약운이 좋아질 것이라고 내다본다.황치열과 신현희가 출연하는 '귀묘한 이야기2'는 7일 오후 11시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr