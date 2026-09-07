사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

배우 박한별이 편안한 여름 일상을 담은 사진으로 자연스러운 매력을 전했다.박한별은 최근 자신의 인스타그램에 "지난 한주⭐️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박한별은 우드 책장 앞에 앉아 아트북을 얼굴 가까이 든 채 카메라를 바라보고 있다. 최근 화가로 변신한 이유로 보인다. 박한별은 베이지 컬러 볼캡과 버건디 티셔츠, 화이트 하의를 매치한 편안한 차림으로 미술 서적과 함께 감각적인 분위기를 연출했다.이어진 사진에서 박한별은 화이트 외벽과 빈티지한 나무문을 배경으로 블랙 슬리브리스 톱과 롱스커트, 버킷햇을 착용한 채 한 손을 기둥에 올리고 서 있다.또 다른 사진에서 박한별은 같은 장소에서 양손으로 포즈를 취하며 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 블랙 샌들과 롱스커트가 전체적인 스타일을 차분하게 완성했고 햇빛이 비치는 공간과 나무문, 주변 소품들이 함께 담기며 여름 감성을 더했다.마지막 사진에서 박한별은 거울을 이용해 셀카를 남기고 있다. 블랙 버킷햇과 슬리브리스 스타일을 자연스럽게 담아냈으며, 휴대전화를 든 손과 은은한 미소가 편안한 일상의 분위기를 전한다.이를 본 팬들은 "이뿌다이뿌다이뿌다", " 항상 스타일리시하고 귀여워요", "너무 예뻐", "한별님최고입니다", "너무 귀엽고 아름답습니다", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 박한별은 1984년생으로 올해 42세다. 박한별은 2003년 데뷔 후 드라마 '잘 키운 딸 하나', '냄새를 보는 소녀' 등 다양한 작품에서 활약했다. 현재는 유튜브 채널 '박한별하나'를 운영하며 구독자들과 소통하고 있으며 최근에는 '2026 중앙회화대전' 출품작을 공개했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr