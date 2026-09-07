유시은♥이관희, 방콕 5성급 호텔서 호캉스…“내년에도 꼭” 약속

모델 유시은이 농구선수 이관희와 함께한 방콕 여행의 추억을 공개했다.유시은은 6일 자신의 SNS에 "언제 또 올지 모르는 방콕여행 내년에도 꼭"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 올여름 태국 방콕으로 여행을 떠난 유시은과 이관희의 모습이 담겼다. 두 사람은 방콕의 5성급 럭셔리 호텔인 더 리츠칼튼 방콕에서 휴가를 즐긴 것으로 알려졌다. 앞서 이관희 역시 해당 호텔에서 촬영한 사진을 공개하며 방콕 여행을 인증한 바 있다.특히 이번에는 유시은이 직접 이관희와의 커플 사진을 여러 장 공개하며 애정을 드러냈다. 사진 속 두 사람은 레스토랑에서 나란히 와인잔을 들고 카메라를 바라보고 있다. 유시은은 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 화이트 계열 의상을 입었고, 이관희 역시 편안한 차림으로 여자친구와 휴가를 즐겼다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr