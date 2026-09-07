사진 = 윤가이 인스타그램

사진 = 윤가이 인스타그램

사진 = 윤가이 인스타그램

사진 = 윤가이 인스타그램

배우 윤가이가 녹음실에서의 차분한 근황을 공개했다.윤가이는 최근 자신의 인스타그램에 "읽는 내내 감동이었던 ‘다큐멘터리 3일’ 나레이션"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 윤가이는 핑크와 베이지 톤의 방음벽으로 둘러싸인 녹음실에서 원형 테이블 앞에 앉아 대본을 읽고 있다. 화이트 블라우스와 짙은 블루 컬러 하의를 매치한 단정한 차림에 긴 목걸이를 더했으며 마이크와 팝필터가 설치돼 녹음 현장의 분위기를 그대로 담아냈다.이어진 사진에서 윤가이는 고개를 살짝 숙인 채 대본을 바라보며 집중하는 모습을 보여준다. 손에 든 대본을 차분히 읽는 모습과 주변의 녹음 장비가 어우러지며 작업에 몰입한 순간이 자연스럽게 전해진다.또 다른 사진에서 윤가이는 대본을 들어 보이며 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 같은 공간에서 편안한 표정으로 인증 사진을 남겼으며 테이블 위에 놓인 생수와 펜, 헤드폰 등이 함께 담겨 현장의 분위기를 더했다.마지막 사진에서 윤가이는 대본을 품에 안은 채 마이크 앞에 가까이 앉아 카메라를 바라보고 있다. 자연스러운 미소와 단정한 스타일링이 녹음실의 차분한 분위기와 어우러지며 편안한 매력을 드러냈다.한편 2000년생으로 26세인 윤가이는 18세 연상 가수 장기하와 공개열애 중이다. 윤가이는 또 '다큐멘터리 3일' 내레이션을 맡아 목소리로 시청자들과 만난다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr