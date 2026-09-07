전현무가 '디스이즈 현무로드'에 출연한다./사진=텐아시아DB

전현무가 '디스이즈 현무로드'에 출연한다./사진제공=MBN

전현무와 이준이 MBN 예능 ‘디스이즈 현무로드’로 뭉친다.오는 9월 20일 오후 10시 30분 첫 방송되는 ‘디스이즈 현무로드’는 ‘정해진 길은 없지만 기준은 있다’는 모토에 맞춰, 현지에서 직접 부딪히며 ‘레알 로컬’들을 발굴하는 리얼 발품 로드 트립이다. ‘전현무계획’의 제작진과 전현무가 또 다시 의기투합했다.‘전현무계획’은 유명 맛집이나 미리 섭외한 식당이 아닌, 현지인들과 시청자들의 추천을 받아 현장에서 직접 섭외하고 발굴하는 ‘로컬 맛집’을 소개해 왔다. 전현무와 ‘전현무계획’ 제작진이 다시 한 번 뭉쳐 해외여행으로 확장시키는 만큼, ‘디스이즈 현무로드’가 선보일 새로운 여행 루트에 관심이 모인다. 이를 위해 제작진은 7개월간의 기획 끝에 지난 7월 첫 촬영을 다녀왔다.7일 제작진이 공개한 공식 포스터에는 전현무와 이준이 로컬 감성이 물씬 나는 야시장에서 현지 분위기에 취해 활짝 웃는 모습이 담겼다. 포스터 중앙에는 ‘모두가 짜여진 코스를 따라갈 때 우리는 길을 개척한다’라는 문구가 위치해, ‘디스이즈 현무로드’만의 명확한 기준과 정체성을 강조하고 있다.제작진은 “‘정해진 길은 없지만 기준은 있다’는 부제에 맞게, 여행지마다 명확한 맞춤형 기준을 설정해 새로운 여행 로드를 개척할 것”이라며 “전현무와 이준이 여행지에서 직접 현지인들과 소통하며 숨은 명소나 로컬 맛집 등을 발굴하는 과정을 생생히 보여주면서 자연스럽게 현지에 녹아드는 모습을 담아내려 한다. 현지에 던져진 전현무와 이준이 어떻게 그들의 문화와 분위기를 온몸으로 경험하고 즐기는지, 새로운 리얼 발품 로드 트립의 시작을 기대해 달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr