안보현이 '신의 구슬'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'신의 구슬' 티저 포스터가 공개됐다. / 사진제공=JTBC

배우 안보현이 데뷔 후 첫 사극 주인공에 도전한다. JTBC가 매각 절차에 돌입한 가운데 하반기 기대작으로 꼽히는 '신의 구슬'이 분위기 반전을 이끌 수 있을지 주목된다.7일 JTBC 새 토일드라마 '신의 구슬' 측은 안보현의 모습이 담긴 티저 포스터를 공개했다. '신의 구슬'은 몽골과의 전쟁이 30년간 이어지며 패색이 짙어가던 서기 1258년 고려를 배경으로 한다. 호국의 성물인 관음보주를 찾아 전쟁터로 향한 호송대의 투쟁과 이들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린다.안보현은 관음보주 호송대의 특임지휘관이자 도령인 백결 역을 맡았다. 공개된 포스터 속 백결은 전장을 배경으로 칼을 든 채 서 있다. 얼굴과 손에는 전투 과정에서 생긴 상처가 남아 있으며, 뒤로는 대규모 군부대의 행렬이 이어져 있다."서기 1258년, 임금이 윤허하여 야별초 10인을 보냈다"라는 문구도 담겼다. 백결은 고려의 국운과 전쟁의 승패가 걸린 관음보주를 지키기 위해 야별초 10인과 함께 전장에 뛰어들게 된다.특히 '신의 구슬'은 안보현이 데뷔 후 처음으로 사극 주인공을 맡은 작품이다. 그는 청년 장수 백결로 변신해 현대극에서 보여준 모습과는 다른 연기를 선보일 예정이다.연출은 '재벌집 막내아들', '더블유(W)', '그녀는 예뻤다' 등을 연출한 정대윤 감독이 맡았으며 '정도전', '녹두꽃', '어셈블리' 등을 집필한 정현민 작가가 극본을 썼다. 안보현을 비롯해 배우 이성민, 수현, 하윤경, 윤균상 등이 출연한다.한편 최근 JTBC는 법원의 기업회생절차 개시 결정과 함께 경영 정상화를 위한 매각 절차에 본격 돌입했다. 재정난과 방송사 매각이라는 어수선한 상황에서 '신의 구슬'이 흥행에 성공하며 분위기를 반전시킬 수 있을지 주목된다.'신의 구슬'은 오는 12월 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr