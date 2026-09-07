EVAN 1st Mini-Album "DEATH OF ME" Media Showcase / BELIFT LAB (HYBE)

EVAN 1st Mini-Album "DEATH OF ME" Media Showcase / BELIFT LAB (HYBE)

EVAN 1st Mini-Album "DEATH OF ME" Media Showcase / BELIFT LAB (HYBE)

가수 에반(EVAN)이 그룹 엔하이픈 이름표를 떼고 솔로 가수로서 발걸음을 내디딘다.에반은 7일 서울 동대문구 경희대학교 평화의 전당에서 첫 번째 미니앨범 'DEATH OF ME'(데스 오브 미) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이번 신보는 지난 6월 솔로 데뷔곡 'RIDE OR DIE'를 발표한 지 약 3개월 만에 선보이는 음반이다. 앞선 활동이 홀로서기를 향한 첫걸음이었다면, 'DEATH OF ME'는 그가 지향하는 아티스트로서의 청사진을 한층 완성도 있게 담아냈다.에반은 데뷔 싱글에 이어 이번에도 작사·작곡 및 전반적인 프로듀싱을 주도했다. 에반은 "내 아이디어가 상당 부분 반영됐다. 무엇보다 내면에서 나오는 솔직한 이야기를 음악에 진정성 있게 녹여내는 데 집중했다"고 밝혔다.그의 참여도는 8곡의 다채로운 트랙리스트 전반에 걸쳐 선명히 드러난다. 타이틀곡 외에도 트랩 기반의 'Not Enough', 로파이 기타 리프가 돋보이는 팝 R&B 'Noise', 솔로 데뷔곡 'Ride or Die', 찰나의 순간을 UK 개라지와 팝의 조화로 풀어낸 'Twilight', 얼터너티브 록 'Immature', 절제된 인디 팝 사운드의 'Overflow'가 수록됐다. 마지막은 목적지를 향한 여정을 따뜻하게 매듭짓는 드림 팝 트랙 'Going Home'이 장식한다.총 8곡이 수록된 이번 프로젝트의 중심에는 예상과 달리 '희망'이라는 간결하면서도 묵직한 메시지가 자리 잡고 있다. 에반은 "인간 에반의 본모습을 온전히 음악에 투영하는 것이 나의 음악적 지향점"이라며 "살아가면서 '희망'이라는 단순한 단어 하나가 얼마나 큰 힘을 갖는지 깨닫는 순간들이 많았다"고 전했다.'DEATH OF ME'를 한 단어로 표현해 달라는 질문에 에반이 '거울'이라고 답한 이유도 여기에 있다. 그는 "수록곡들을 들어보면 두려움도 담겨 있지만, 동시에 앞으로 나아가고자 하는 강한 열망도 존재한다. 내 안의 솔직한 이야기들이 그대로 투영되어 있다"라며 "전 곡을 다 듣고 나면 가사 속에서 최소한 한 줄기 희망의 메시지를 발견할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.타이틀곡 'Death of Me'는 이러한 의도를 직관적으로 드러낸다. 에반이 작사·작곡에 직접 참여한 팝 R&B 장르의 곡으로, 자신의 한계에 부딪히는 순간에도 멈추지 않고 나아가겠다는 강한 의지를 담아냈다. 에반은 이 곡을 자신의 새로운 '출발선'이라 정의했다.에반은 'Death of Me' 작사 당시 메모장에 아이디어를 적어 다닌 뒤 컴퓨터로 옮겨 발전시키는 과정을 거쳤다고 밝혔다. 그러나 첫 번째 초안이 마음에 들지 않아 전면 백지화하고 처음부터 다시 써 내려갔다는 비하인드를 전했다. 음원으로 발표된 노랫말은 세상에 영원히 남는 책과 같기에, 전하고자 하는 이야기에 더욱 신중을 기할 수밖에 없었다는 설명이다.곡명에는 아티스트로서의 깊은 고뇌도 담겨 있다. 사람이 진정으로 사라지는 순간은 타인에게 잊힐 때라는 생각을 자신의 커리어에 투영한 것이다. 에반은 "대중이 더 이상 내 음악이나 아티스트로서의 나를 찾지 않을 때, 비로소 나는 존재하지 않게 되는 것이라 생각한다. 그렇게 되고 싶지 않다"고 털어놓았다. 즉, 'DEATH OF ME'는 물리적 죽음이 아닌, 끊임없이 창작하며 대중이 자신의 음악을 찾게 만들겠다는 선언에 가깝다. 타이틀곡의 핵심 구절인 "Can't Stop" 역시 스스로 세운 목표를 반드시 이루겠다는 단단한 각오를 대변한다.솔직한 서사는 음악 밖 개인적인 이야기로도 이어졌다. 에반은 과거 소아암 투병을 겪었던 사실을 담담히 고백했다. 지금 이 시점에 투병 사실을 밝힌 이유에 대해 "내면을 솔직하게 드러내는 앨범인 만큼, 내 가치관 형성에 가장 결정적인 영향을 미친 경험들을 자연스럽게 떠올리게 됐다"고 설명했다.어린 시절의 투병은 현재의 그를 형성하는 데 지대한 영향을 미쳤다. 에반은 "치료 과정은 매우 힘들고 고통스러웠으며, 그것이 지금의 나에게 영향을 주지 않았다고 한다면 거짓말일 것"이라면서도, 이러한 개인사가 앨범 자체를 가리는 것은 원치 않는다고 덧붙였다. 다만 앨범의 희망적 메시지가 본인에게 왜 그토록 절실한지를 설명하는 맥락이 되길 바란다고 전했다. 이어 "지금도 소아암으로 힘든 시간을 보내고 계신 분들이 있다면, 내 이야기가 작은 위로와 희망이 되었으면 한다"고 진심을 건넸다.내면의 서사에 집중한 앨범이지만, 그룹 활동에서 솔로로 전향한 과정에 대한 관심 역시 이어졌다. 아쉬움을 표했던 팬들을 향해 에반은 가장 먼저 감사를 표했다. "그 과정에서 팬분들이 느끼셨을 아쉬움과 제가 전했던 말들을 잘 알고 있다. 이를 갚는 가장 확실한 방법은 더 좋은 모습을 보여드리는 것뿐"이라며 "좋은 음악과 선한 영향력을 보여주는 아티스트가 되겠다"고 다짐했다. 솔로 전향의 구체적인 내막에 대해서는 여러 이해관계자가 얽혀 있어 말을 아꼈으나, 이전 활동 역시 여전히 긍정적으로 기억하고 있다고 덧붙였다.다양한 장르적 시도 속에서도 에반이 전하고자 하는 지향점은 명확하다. 더 큰 무대에서 더 많은 리스너들과 호흡하는 것이 1차적인 포부라면, 궁극적인 목표는 "음악을 통해 힘든 상황에 놓인 이들이 이를 극복할 수 있도록 용기를 주는 것"이다.대중의 기억에서 잊히는 것을 사라짐으로 정의했던 에반에게 첫 미니앨범 'DEATH OF ME'는 정반대의 선언이다. 멈추지 않고 나아가며, 끊임없이 창작하고 노래함으로써 대중이 다시 자신의 음악을 찾게 만들겠다는 확고한 희망을 담고 있다.한편 에반의 첫 번째 미니앨범 'DEATH OF ME'는 이날 오후 6시 각종 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼을 통해 발매된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr