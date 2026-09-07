배우 이재룡이 술타기 의혹을 받고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 이재룡이 음주운전 후 음주, 이른바 '술타기' 혐의로 법정에 서기 전 재판 일정 변경을 요청했다.7일 스타뉴스에 따르면 이재룡은 지난 4일 변호인을 통해 서울중앙지법에 공판기일 변경 신청서를 냈다. 이재룡의 첫 공판은 오는 10월 16일 오전 10시 20분 서울중앙지법 형사10단독(이재욱 부장판사) 심리로 열릴 예정이었다. 기일 변경을 요청한 구체적인 이유는 알려지지 않았다.이재룡은 도로교통법상 사고 후 미조치와 음주 측정 방해 혐의로 불구속 기소된 상태다. 지난 3월 6일 오후 11시께 서울 강남구 청담역 인근에서 차량을 운전하다 중앙분리대를 들이받은 뒤 필요한 조치를 하지 않고 현장을 떠난 혐의를 받는다.사고 이후 행적도 문제가 됐다. 이재룡은 사고 현장을 떠난 뒤 다른 술자리에 참석해 추가로 술을 마신 것으로 조사됐다. 수사기관은 이재룡이 운전 당시 혈중알코올농도를 정확하게 확인하기 어렵게 만들 목적으로 추가 음주를 했다고 보고 음주 측정 방해 혐의를 적용했다.다만 음주운전 혐의는 재판에 넘겨지지 않았다. 경찰은 음주운전 혐의까지 적용해 사건을 검찰에 넘겼지만, 검찰은 위드마크 공식을 통해 운전 당시 혈중알코올농도를 역산한 결과 처벌 기준인 0.03% 이상이었다고 명확하게 입증하기 어렵다고 판단했다. 이에 음주운전 혐의는 불기소하고 사고 후 미조치와 음주 측정 방해 혐의만 기소했다.이재룡이 신청한 공판기일 변경이 받아들여질 경우 첫 재판 일정도 달라지게 된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr