김지원이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

김지원이 아시아 팬미팅 투어를 연다. / 사진제공=하이지음스튜디오

배우 김지원이 약 2년 만에 아시아 팬미팅 투어를 개최한다.7일 소속사 하이지음스튜디오는 공식 SNS를 통해 2026 김지원 팬미팅 'WONEDERLAND(원더랜드)'의 'SWEET(스위트)' 버전 포스터와 함께 아시아 투어 개최 소식을 알렸다.이번 투어는 서울을 시작으로 마카오, 타이베이, 요코하마, 오사카, 홍콩, 방콕 등 7개 도시에서 진행된다. 김지원이 아시아 팬미팅 투어에 나서는 것은 약 2년 만이다.공개된 포스터에는 김지원이 밝은 분위기의 의상을 입고 카메라를 바라보는 모습이 담겼다. 도시별 공연 일정과 장소 등 자세한 내용은 추후 공개된다.김지원은 팬미팅에 앞서 안방극장에 복귀한다. '눈물의 여왕'에 이은 차기작 SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 김지원은 천재적인 수술 실력을 지닌 계수정 역을 맡아 활약한다. '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 다음 달 9일 첫 방송된다.한편 김지원의 아시아 팬미팅 투어 'WONEDERLAND' 도시별 세부 일정은 추후 공개될 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr