김종국이 아내가 차린 식단을 최초 공개한다./사진제공=KBS

김종국이 아내가 차린 식단을 최초 공개한다./사진제공=KBS

김종국이 아내가 차린 식단을 최초 공개한다.8일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에는 ‘천연위고비 열풍’을 일으킨 내분비내과 전문의 우창윤과 100kg에서 48kg을 직접 감량한 재활의학과 전문의 이종민이 출연한다.이날 방송에서는 결혼 1년 차에 접어든 김종국이 아내의 ‘특급 내조’가 담긴 신혼 식탁을 최초 공개한다. 주말에 아내와 삼시세끼 밥을 같이 먹는다는 김종국은 아내의 사랑이 듬뿍 담긴 식단을 밝힌다. 이를 본 옥탑방 MC들은 “삼식이냐”, “사랑받고 살고 있네”, “나도 결혼하고 싶다”라며 결혼통을 앓는다. 평소 ‘아뇨아뇨쌤’, ‘맞말 의사’로 유명한 내분비내과 전문의 우창윤이 베스트 식단으로 꼽은 ‘삼식이’ 김종국의 신혼 밥상에 이목이 쏠린다.모델 홍진경은 외식 약속이 생기면 식당에 가기 전 삶은 계란을 먹어 미리 배를 채워둔다며 몸매관리법을 밝힌다. 홍진경이 “계란을 먹어두면 확실히 외식 때 덜 먹게 된다”라고 털어놓자, 삶은 계란과 올리브유 조합으로 ‘천연 위고비’ 열풍을 일으킨 우창윤은 “그게 천연 위고비 원리랑 같다”라며 살찌지 않는 몸의 비법을 전한다.한편, 김종국은 지난해 9월 비연예인 아내와 극비 결혼식을 올렸다. 당시 김종국은 결혼식 전날에 장소를 공지하고 당일에도 하객에게 입단속을 시키고, 사진 촬영도 금지했다는 것이 알려지며 유난스럽다는 지적을 받기도 했다. 신혼집으로 서울 강남구 논현동 고급 빌라로, 김종국이 62억 원 전액 현금 매입했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr